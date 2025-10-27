Dia D da Mamografia oferece exames gratuitos em mais de 20 unidades de saúde no Pará

O "Dia D da Mamografia" será realizado nesta quarta-feira (29), com a oferta gratuita do exame em mais de 20 unidades de saúde que contemplam diversos hospitais e policlínicas, localizadas na Região Metropolitana de Belém e no interior do Pará.

A iniciativa, promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), integra as ações voltadas à saúde da mulher, incentivando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização reforça a importância da atenção permanente à saúde feminina e do acesso aos serviços de rastreamento.

A mamografia é um exame radiológico de imagem essencial para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, capaz de identificar lesões antes mesmo de serem palpáveis. O procedimento é realizado por meio da compressão das mamas em um aparelho de raio-X, que permite a obtenção de imagens detalhadas do tecido mamário.

O exame é recomendado anualmente para mulheres a partir dos 40 anos com risco habitual, sendo fundamental para o diagnóstico precoce e o aumento das chances de cura.

Para realizar a mamografia durante o Dia D, é necessário apresentar um documento oficial com foto em uma das unidades participantes da ação.

Unidades participantes da ação:

Belém: Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), Policlínica Metropolitana e Hospital da Mulher do Pará (HMPA)

Marituba: Hospital Divina Providência

Breves: Hospital Regional Público do Marajó (HRPM)

Abaetetuba: Hospital Regional do Baixo Tocantins Santa Rosa (HRBTSR)

Barcarena: Hospital Materno-Infantil Dra. Anna Turan (HMIB)

Tailândia: Hospital Geral de Tailândia (HGT)

Santo Antônio do Tauá: Hospital e Maternidade Santo Antônio

Castanhal: Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC)

Ulianópolis: Hospital São Francisco

Bragança: Hospital Santo Antônio Maria Zacarias

Capanema: Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC)

Juruti: Hospital Nove de Abril na Providência de Deus

Santarém: Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA)

Itaituba: Hospital Regional do Tapajós (HRT)

Altamira: Hospital Público da Transamazônica (HRPT)

Ourilândia do Norte: Hospital Regional da PA-279

Redenção: Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA)

Tucuruí: Hospital Regional de Tucuruí e Policlínica Lago de Tucuruí

Mamografia

A coordenadora de Atenção Oncológica da Sespa, Patrícia Martins, reforça sobre a importância da realização do exame. “A mamografia é um exame importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama. As mulheres que estão na faixa etária de 40 a 74 anos, sem ou com sintomas, é recomendado que realizem a mamografia, principalmente as que nunca realizaram esse exame ou estão há mais de dois anos sem fazer”, explicou.

Benefícios da mamografia

1. Detecção precoce: a mamografia pode detectar o câncer de mama em estágios iniciais, quando é mais tratável.

2. Tratamento mais eficaz: a detecção precoce permite que o tratamento seja iniciado mais cedo, o que pode melhorar as chances de cura.

3. Redução da necessidade de tratamentos agressivos: a detecção precoce pode reduzir a necessidade de tratamentos agressivos, como quimioterapia e radioterapia.

4. Melhoria da qualidade de vida: a detecção precoce e o tratamento eficaz podem melhorar a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama.

Tratamento no Pará

O tratamento está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e terapias-alvo, conforme a indicação médica.

O acesso ao tratamento começa pelas Unidades Básicas de Saúde dos municípios, onde ocorre o primeiro atendimento. Casos suspeitos ou confirmados seguem o Protocolo Estadual de Acesso em Oncologia e são encaminhados para os centros especializados.