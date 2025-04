Dengue? Câncer? Saiba qual a doença que os paraenses mais buscam no Google

A busca por informações sobre saúde nunca esteve tão presente na rotina dos paraenses. De acordo com dados do Google, as pesquisas sobre temas da área de saúde aumentaram mais de 30% no estado do Pará nos últimos cinco anos — um reflexo da crescente preocupação da população com qualidade de vida, prevenção e autocuidado.

Entre os assuntos mais procurados, o destaque absoluto vai para o câncer, que liderou o ranking de doenças mais buscadas no Google pelos paraenses no último ano. O dado acompanha a tendência nacional, onde o câncer também aparece em primeiro lugar nas pesquisas feitas em todo o Brasil.

O interesse por temas de saúde revela que os paraenses estão mais atentos aos sinais do corpo, buscando entender sintomas, diagnósticos e formas de prevenção. Além do câncer, outras doenças como diabetes, dengue, gripe e pressão alta também estão entre as mais pesquisadas — muitas delas associadas a fatores como alimentação, clima e estilo de vida.

Veja o ranking de doenças mais buscadas no Google no Pará nos últimos 12 meses:

1- Câncer

2- Diabetes

3 - Dengue

4 - Gripe

5 - Pressão alta

6 - Candidíase

7 - Gastrite

8 - Covid

9 - Herpes

10 - HIV