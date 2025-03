Dengue: Brasil enfrenta segundo pior ano de evolução da doença

Apesar do número de casos de dengue ter apresentado uma queda considerável, conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, a doença necessita de atenção pois evolui para ter o segundo pior ano no Brasil. Previsão já era esperada por especialistas e pela baixa procura de vacinas.



Como prevenir a dengue?

A crise dano Brasil. Segundo informações, do portal Metrópoles, um documento do Ministério da Saúde, datado do dia 5 de janeiro, já alertava sobre o aumento de casos no decorrer deste ano.chegando a matar mais que a Covid, em casos da doença após a pandemia, entre os anos de 2023 e 2024.

As principais formas eficazes de prevenção da dengue são a vacinação, a eliminação dos focos do mosquito (como água parada) e uso de repelentes para afastar os insetos.

Tratamento para dengue

Ainda não existe um tratamento específico para a dengue. Mas há maneiras de diminuir os desconfortos da doença. Nesse sentido, podem ser prescritos por médicos, medicamentos como analgésicos e antitérmicos. Hidratação e repouso constantes também são indicados.

É importante evitar a automedicação, principalmente o uso de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, pois são medicamentos que aumentam o risco de sangramentos e afetam a função renal do indivíduo com dengue.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)