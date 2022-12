Correr atrás do ônibus todos os dias pode prolongar a sua vida

Os exercícios físicos intensos e com duração de um a dois minutos podem ser capazes de prolongar a vida, diz grupo de pesquisadores da Austrália. A ideia é que a chamada "atividade física vigorosa intermitente no estilo de vida" (Vilpa, na sigla em inglês) seja repetida três ou quatro vezes durante o dia.

Diante disso, os autores do estudo citam que correr atrás do ônibus, brincar com crianças no quintal, tarefas domésticas e caminhadas rápidas devem ser executadas diariamente. O estudo foi publicado, nesta quinta-feira (8) na revista Nature Medicine.

O principal autor do trabalho, o professor Emmanuel Stamatakis, do Centro Charles Perkins da Universidade de Sydney, entende que os "benefícios semelhantes ao do treinamento intervalado de alta intensidade podem ser alcançados por meio do aumento da intensidade de atividades incidentais feitas como parte da vida diária".

O grupo cita na pesquisa que essa prática seja capaz de reduzir em 40% a mortalidade por todas as causas, incluindo as associadas ao câncer. Em relação especificamente às doenças cardiovasculares, a queda é de 49%.

O estudo

A coleta de dados foi feita por meio de rastreadores de pulso de 25 mil indivíduos que estavam no UK Biobank, um banco de dados biomédicos do Reino Unido. Todos se classificavam como "não praticantes de exercício físico". Os participantes foram acompanhados ao longo de sete anos.