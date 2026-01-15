'Corpo vive como verdade o que pensamos', afirma o comunicador Ney Messias Jr

O primeiro encontro do Lib Talks de 2026 ocorreu nesta quinta-feira (15), no Espaço Rômulo Maiorana, em Belém. O mediador do painel e diretor de entretenimento do Grupo Liberal, Ney Messias Jr, discutiu como a saúde mental é impactada pela forma como processamos preocupações futuras. Segundo o diretor, o organismo humano muitas vezes não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma ficção mental, absorvendo o estresse de situações que sequer chegaram a se concretizar no mundo físico.

O debate focou na "epidemia" de burnout digital e na importância de entender os limites biológicos do corpo frente às pressões do cotidiano. O diretor ressaltou que, embora o estresse moderado possa fortalecer o indivíduo, o excesso causado por receios imaginários é uma das principais fontes de desgaste na vida profissional e pessoal.

"Quando eu falo de estresse, uma certa quantidade de estresse é importante para o corpo humano, porque ela promove algo que a gente chama na ciência de ormese. Isso é, seu corpo está frente a um nível de estresse e, ao reagir a esse estresse, seu corpo se fortalece e se prepara para o que virá. Isso gera resiliência e uma imunidade biológica, então nem todo estresse é maléfico. Existe um limite entre uma pressão no trabalho e o adoecimento", explicou Messias Jr.

Ney Messias Jr., diretor de Entretenimento e Rádio Web do Grupo Liberal (Carmem Helena / O Liberal)

Prática ajuda a identificar medos irreais

Messias Jr propôs um exercício prático para os participantes do Lib Talks: anotar inseguranças em um caderno para revisitá-las após três meses. De acordo com o diretor, a vasta maioria dos receios não ocorre, mas o impacto químico no corpo acontece no momento do pensamento. O alerta serve para que as pessoas desenvolvam maior controle sobre os gatilhos de ansiedade que geram males físicos reais.

"Se você fizer um exercício simples de pegar um caderninho e tudo que te causar insegurança, medo e receio, tu escrever lá e depois revisitar esse caderninho daqui a 3 meses, tu vai ver que 99% do que te causava medo não aconteceu. Mas tem um detalhe: o corpo da gente não distingue o que é verdade do que é ficção. Se tu pensaste e sentiste, o teu corpo vai viver aquilo como verdade e absorver aquilo. Quer dizer que o fato pode não ter acontecido, mas os males de tu pensar que aquele fato pode ter acontecido já geraram danos", advertiu Ney Messias Jr.