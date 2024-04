Coqueluche: o que é, como é a transmissão, sintomas e como tratar a doença

A coqueluche é uma das doenças que, se não tido o diagnóstico correto, pode ser confundida com um resfriado por terem sintomas em comum. Abaixo, veja o que é, quais os sintomas, como é a transmissão e como tratar a coqueluche.

O que é coqueluche?

A coqueluche é uma infecção altamente contagiosa que afeta as vias respiratórias. Ocasionada pela bactéria Bordetella pertussis, ela é também chamada de "tosse convulsa", devido a um dos sintomas de quem a possui ser a tosse com um som parecido a um assobio.

A doença é muito recorrente em bebês e bastante contagiosa, sendo transmitida de pessoa para pessoa com muita facilidade. Adultos também estão suscetíveis à coqueluche, sendo que idosos e crianças são particularmente vulneráveis a complicações pulmonares graves, como pneumonia e insuficiência respiratória. Esses grupos são considerados de risco e exigem atenção especial para evitar a propagação e as consequências da doença.

Para prevenir o desenvolvimento da doença em crianças, é essencial assegurar a administração da vacina contra a coqueluche durante os primeiros dois anos de vida.

Quais são os sintomas de coqueluche?

Duração

A coqueluche é uma doença que dura várias semanas e é dividida em duas fases. Os sintomas que progridem até que começam a diminuir, aos poucos, e o paciente se recupera. Logo no período inicial da doença, chamado de estágio catarral, os sintomas podem ser bastante parecidos com o da gripe. Abaixo, confira os principais sintomas da coqueluche.

Principais sintomas

Tosse com silvo, que acontece em acessos e de forma continuada;

Os acessos de tosse, que podem fazer com que o paciente não consiga respirar entre uma tosse e outra;

Quando o paciente tenta respirar fundo, pode guinchar ou emitir sons que denotam dificuldade;

Coriza;

Febre;

Mal-estar;

Falta de ar;

Cansaço extremo;

Vômitos pelo esforço durante os acessos de tosse e

Lábios e extremidades azuladas devido à falta de ar.

Como é a transmissão da coqueluche?

A transmissão da coqueluche ocorre por meio do contato direto com um paciente que está infectado pela coqueluche ou com as secreções emitidas pela pessoa que está com doente.

Como é o tratamento da coqueluche?

O paciente que estiver com coqueluche deve ficar em isolamento, para que outras pessoas não sejam infectadas e desenvolvam a doença.

Tratamento

A indicação é sempre consultar um profissional para lhe indicar os medicamentos necessários, que irão aliviar a tosse constante. Além das medicações, o uso de oxigênio é também recomendado para tratar a falta de ar.

Curiosamente, xaropes e medicamentos usados comumente na gripe não têm surtem efeito nos pacientes com coqueluche.

A pessoa que estiver com coqueluche deve se manter em repouso, beber bastante água e utilizar talheres e louças unicamente para si, evitando a contaminação de outras indivíduos. A melhor prevenção da coqueluche, como dito acima, é a vacina. As informações são do site Rede Dor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)