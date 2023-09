Conheça 5 alimentos que podem envelhecer a pele mais rápido

Certos tipos de alimentos e atitudes, como exposição ao sol sem proteção adequada, podem contribuir na aceleração do envelhecimento da pele. É o que diz o médico Saurabh Sethi, especialista em Gastroenterologia, com formação pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Stanford.

Um vídeo dele falando que refrigerantes, alimentos fritos, macarrão instantâneo, batatas fritas e carnes processadas podem envelhecer mais rápido viralizou no Tik Tok. Por conta disso, o assunto ficou bastante comentado nas redes sociais

Refrigerantes

Conhecidos por serem ricos em açúcares, os refrigerantes também recebem adoçantes artificiais. O excesso de açúcar no organismo causa o processo de glicação, responsável por danificar o colágeno e a elastina presentes na pele. Isso resulta na formação de rugas precocemente, como afirma o Sethi no vídeo.

Alimentos fritos

De acordo com Saurabh, alimentos que passam pela fritura apresentam uma grande quantidade de gorduras trans e óleos não saudáveis. Por conta disso, eles causam a inflamação e consequentemente, o envelhecimento da pele. Como substituição, são recomendadas opções de preparo como assar no forno, saltear, cozinhar a vapor ou grelhar.

Macarrão instantâneo

O miojo, que muitas vezes se torna opção para as pessoas por sua forma rápida de preparo, é feito por níveis elevados de sódio e diversos aditivos artificiais. Algumas das consequências do seu consumo são a desidratação e o inchaço, o que pode dar uma aparência mais cansada à pele.

Batatas fritas

As batatas fritas industrializadas contêm produtos associados à glicação, assim como os refrigerantes, que facilita a formação precoce de vincos, dobras ou sulcos na pele. Além disso, elas também causam um excesso de formação de radicais livres, que encurtam a vida e envelhecem a pele de forma prematura.

Carnes processadas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que as carnes processadas, em geral, não são boas para a saúde. Dentre seus componentes, os mais perigosos para a pele em específico, são os aditivos associados com inflamações e que podem danificar o colágeno da pele (o que acentua as rugas e marcas de expressão).