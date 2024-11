Congresso em Belém vai debater saúde cardiológica

O mês de novembro é dedicado à conscientização da importância da saúde do homem. Entre as principais causas de mortes no gênero masculino estão as doenças cardíacas. Quem alerta é o presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia, o cardiologista Edson Sacramento. Ele explica que é preciso manter em evidência a importância do cuidado e se atentar aos riscos de qualquer doença cardiovascular. Pensando nisso, será realizado, em Belém, o XXXI Congresso Paraense de Cardiologia e o XXXIV Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, entre os dias 28 e 30 de novembro.

“Apesar desse mês, o Novembro Azul, que é dedicado à saúde do homem, muito voltado para as doenças específicas do homem, como o câncer da próstata, é muito importante que esse mês reforce a necessidade do homem procurar cuidar da saúde dele. Porque as doenças do coração são as que mais matam também os homens”, explica o médico.

Durante a realização do congresso, o especialista Edson Sacramento afirma que o evento vai abordar o máximo de temas relacionados à cardiologia. “Os temas vão desde a cardiologia pediátrica com doenças congênitas, pediátricas cardiológicas, até as mais avançadas na parte da arritmia. O que tem de novo em termos de tratamento intervencionista”, destaca o especialista.

“Belém é uma das capitais mais bem munidas de hospitais”

Edson Sacramento afirma que Belém, hoje, é uma das capitais mais bem munidas de hospitais voltados para a parte cardiológica. “Belém se tornou um polo de referência quando se fala em cardiologia.Hoje, ela dispõe de grandes hospitais, grandes médicos, grandes cirurgiões e intervencionistas. Temos colegas aqui que também saem para os eixos Norte-Nordeste e Sul-Sudeste, no intuito também de divulgar técnicas que realmente a gente desenvolve”, diz.

Devido a esse renome no cenário nacional, Belém foi escolhida como a sede do XXXI Congresso Paraense de Cardiologia, e o XXXIV Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, que serão realizados simultaneamente, entre os dias 28 e 30 de novembro, em um hotel localizado na Av. Brás de Aguiar, em Belém.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)