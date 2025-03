Confira 5 legumes que reduzem os níveis de glicose no sangue

A glicose dentro do padrão comum é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. No entanto, níveis elevados de açúcar no sangue podem agravar o quadro de diabetes, entre outros problemas de saúde.

Descubra cinco legumes que ajudam a reduzir a glicose no sangue.

1. Cenoura

A cenoura é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na regulação do açúcar no sangue e melhora a função das células beta pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina. Esse benefício pode atuar na prevenção da diabetes tipo 2.

2. Brócolis

O brócolis é importante por ser rico em fibras, que não são digeridas da mesma forma que outros carboidratos, ajudando a controlar os níveis de açúcar no sangue. Também contém um composto chamado sulforafano, que ajuda a controlar a resistência insulínica e os níveis de glicose. Um estudo realizado com pacientes diabéticos mostrou que o sulforafano pode reduzir os níveis de glicose no sangue em mais de 10%.

3. Abobrinha

A abobrinha é rica em fibras solúveis que diminuem a velocidade de absorção dos alimentos, prevenindo picos de glicose no sangue. Por ter um baixo índice glicêmico, é uma excelente alternativa para substituir carboidratos na refeição.

4. Berinjela

A berinjela é uma ótima opção de acompanhamento para as refeições. Além de ser rica em fibras solúveis e ter um baixo índice glicêmico, ela contém compostos clorogênicos, que ajudam a regular o açúcar no sangue.

5.Couve-flor

Seja cozida no vapor ou utilizada em receitas como o arroz de couve-flor, este legume é excelente para ajudar a manter os níveis de glicose no sangue controlados. Além disso, a couve-flor é uma boa fonte de vitamina A antioxidante, vitamina K e é baixa em carboidratos.

Acréscimos

Foi sugerido o consumo de vinagre de maçã, de 10 a 30 ml, antes das refeições, pois isso pode reduzir a elevação da glicemia em até 30%. Além disso, iniciar as refeições com saladas ou alimentos ricos em fibras, proteínas ou gorduras saudáveis pode fazer uma grande diferença na regulação da glicose no sangue.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)