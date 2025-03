Chocolate dá espinha? Entenda a relação para aproveitar a Páscoa sem culpa

Com a chegada da Páscoa, cresce tanto o desejo de saborear chocolates quanto a preocupação com os possíveis efeitos do consumo excessivo, especialmente o surgimento de acnes. Mas será que essa delícia é realmente a grande responsável pelo aparecimento de espinhas? A dermatologista Nicolly Machado explica essa dúvida comum.

Segundo Machado, o ideal é manter um consumo equilibrado. "Comer um ovo de Páscoa não será o motivo do aumento de espinhas ou acne, mas se o chocolate fizer parte constante da sua alimentação em grandes quantidades, pode desencadear uma série de problemas para a saúde da pele", explicou a profissional em entrevista ao Metrópoles.

Isso ocorre porque o alto teor de açúcar no chocolate eleva o índice glicêmico, estimulando a produção de sebo pelas glândulas sebáceas e favorecendo o aparecimento dessas inflamações.

No entanto, o chocolate não é o único responsável. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o consumo excessivo de doces, laticínios e alimentos gordurosos também pode contribuir para o desenvolvimento da acne.

Dicas para uma Páscoa sem preocupações:

Aproveite os ovos de Páscoa com moderação.

Mantenha uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes e verduras.

Beba bastante água para hidratar a pele.

Não se esqueça da rotina de cuidados com a pele, com limpeza e hidratação adequadas.

