Com estoque de bivalente zerado, Belém aguarda a chegada de nova remessa para reforçar a imunização

Devido a grande procura por doses da vacina bivalente contra a covid-19, o estoque do imunizante está zerado na Câmara Fria do município. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que afirmou que já foi feita a solicitação de uma quantidade significativa de novas doses do imunizante.

Conforme a Sesma, o Estado do Pará deve receber na próxima semana, do Ministério da Saúde, as novas doses da vacina. Assim que houver a confirmação da chegada da nova remessa, um novo cronograma de vacinação com a bivalente será divulgado. Os cidadãos com maior risco para o coronavírus estarão dentro dos grupos prioritários deste novo cronograma.

Outras vacinas

Em virtude do ponto facultativo pelo aniversário de Belém, nesta sexta-feira (12), as salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde não funcionarão na capital. O serviço voltará ao normal na segunda-feira (15), com a oferta das vacinas Pfizer Baby (para crianças de 6 meses a 4 anos), Influenza (para a toda população a partir dos 6 meses de idade) e demais imunizantes de rotina.

A Sesma também informou que, aproveitando o final de semana, o serviço de vacinação contra a gripe seguirá normalmente, nos shopping centers Pátio Belém, Grão Pará e IT Center, das 10h às 17h, exceto no domingo.

As universidades particulares, Unama e Fibra, também disponibilizam a vacina contra a Influenza, nesta sexta-feira, 12, das 8h às 12h. A campanha encerraria no dia 15 de dezembro de 2023, mas devido à baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 29 de fevereiro.