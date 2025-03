Colaboradoras do Grupo Liberal participam de aula de defesa pessoal em ação do Dia da Mulher

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, as colaboradoras do Grupo Liberal participaram de uma programação especial realizada nesta terça-feira (11/3), voltada à defesa pessoal. Durante a aula, as profissionais foram orientadas sobre como agir em situações perigosas e como prestar atenção nos sinais de possíveis ataques. Além disso, também ocorreu um momento prático para entender como simples golpes ajudam a proteger as mulheres.

As aulas de defesa tiveram como base princípios do jiu-jitsu. O intuito era demonstrar como a luta também ajuda na agilidade, força, reflexo, resistência, raciocínio rápido e melhora também a autoconfiança e autocontrole. Para Rodrigo Manuel Santos Cardoso, professor de artes marciais e jiu-jitsu, essa é uma oportunidade para as colaboradoras iniciarem em uma prática segura de defesa.

“Hoje elas puderam aprender um pouco sobre prevenção de assédio, como se defender de um puxão de cabelo, de um abraço indesejado. Também viram como se prevenir em casos de importunação no ambiente de trabalho, nas academias. A maioria dos homens se aproveita em situações corriqueiras do dia a dia. Então ensinamos como escapar de assédios em vários tipos de ambientes. Hoje foi tudo voltado à prevenção”, informou o instrutor.

VEJA MAIS

Defesa pessoal para proteção de mulheres. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)

A bibliotecária Elenice Cristina Castro conta que a iniciativa de trazer o ensino na defesa pessoal ajuda a deixar as mulheres mais seguras em qualquer ambiente.

“Acho muito importante esse tipo de oficina que mostra como as mulheres podem se proteger em casos de violência, seja violência doméstica, na rua ou qualquer outro tipo de violência física. É uma forma de a mulher se proteger em relação a essas situações que às vezes nos pegam de surpresa. Esses momentos de aprendizado são extremamente válidos. Gostei muito da interação. Da forma como o professor mostra de uma maneira simples como a gente pode se proteger durante a nossa rotina”, declara.

Aula sobre defesa pessoal em O Liberal. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)

Uma das instrutoras, que também estava ensinando na prática as colaboradoras a se protegerem, é Izadora Yume Cardoso. Adepta do jiu-jitsu desde criança, ela conta como a prática fortalece a autoestima feminina.

“O jiu-jitsu ajuda muito na vida das mulheres para transformar para melhor. Ele dá mais autoconfiança. E isso é um grande passo. Quando a mulher tem conhecimentos básicos dessa arte marcial, ela já vai poder se proteger de muitas situações. A primeira coisa é a questão de se tranquilizar em situações de pressão. Porque se a mulher estiver muito nervosa e na hora ficar com medo, com ansiedade, ela já vai conseguir controlar o pensamento. A defesa vem dos golpes, mas a mente também é cuidada. O emocional também conta muito”, afirma.

A aula, que durou cerca de 1h30, terminou com um momento de conversa entre as alunas e os instrutores para tirar outras dúvidas sobre os golpes e como agir para denunciar casos de violência.