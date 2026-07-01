Cobertura vacinal da BCG se aproxima da meta em Belém e no Pará

A imunização de recém-nascidos pela vacina do BCG, que protege as crianças contra as formas mais graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar, está se aproximando da meta dos órgãos de saúda em Belém e no Estado do Pará. No Dia da Vacina BCG, celebrado neste 1º de julho, o esforço é para atingir 90% das crianças imunizadas.

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, a meta de cobertura de vacinação da BCG, preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) é de 90% (4.663 doses). Até a esta terça-feira (30), já se havia alcançado 83,51% da meta (3.894 doses).

A vacina BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) protege bebês e crianças é aplicada em dose única, de preferência nas primeiras 12 horas de vida, e costuma deixar uma cicatriz característica no braço direito. O público alvo da vacinação são recém-nascidos e crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A vacina não impede a infecção pela bactéria da tuberculose, mas é extremamente eficaz em evitar que a doença evolua para quadros severos e fatais durante a primeira infância, momento em que o sistema imunológico da criança ainda está em desenvolvimento.

Em Belém, a vacina está disponível em todas as 60 salas de vacinação das unidades de saúde de Belém, além de três hospitais militares e nove maternidades, para garantir que a criança já saia protegida do hospital.

A Sesma informou que atualmente passa pela troca de lote, já que os últimos recebidos estavam próximos da validade. Por causa, pode ser que ocorra a falta pontual em algum momento. No entanto, ainda esta semana novos lotes do imunizante devem chegar em Belém.

A vacinação da BCG no Estado do Pará também está próxima de chegar à meta. A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) detalhou que a cobertura vacinal da BCG no Pará está em 87%, próximo do indicador de 90% preconizado pelo MS.

Em 2026, já foram aplicadas 41.200 doses da vacina BCG no Pará. Os municípios recebem mensalmente doses de todas as vacinas que são disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A recomendação do Ministério da Saúde é de que BCG seja aplicada nas primeiras horas de vida. A Sespa informa que foram registrados dois casos de tuberculose miliar em 2026 no Estado.