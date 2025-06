Cobertura da vacina BCG alcança mais de 75% em Belém em 2025; saiba como é a proteção

Nesta terça-feira (1º), comemora-se o Dia da Vacina BCG, para reforçar a necessidade de proteger bebês e crianças contra a tuberculose — uma doença que ainda representa risco à saúde pública no Pará e em Belém. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém, a capital alcançou a cobertura vacinal de 75,07% nos primeiros seis meses do ano.

Ainda segundo dados da pasta, em 2023, a cobertura foi de 69,05%. Já em 2024, chegou a 78,84% do público-alvo vacinado. Segundo a pediatra Mariena Freitas, a vacinação é uma etapa importante para proteger as crianças das formas mais graves da doença, como a tuberculose meníngea e a tuberculose miliar.

“A vacina BCG deve ser aplicada no primeiro mês de vida da criança, preferencialmente ainda na maternidade, antes da alta hospitalar”, explica a pediatra.

VEJA MAIS

A médica destaca que as vacinas são a melhor forma de prevenção de doenças graves, complicações e até mesmo morte. E reforça: “a vacina está disponível tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto na rede privada. Se você tem acesso gratuito, vacine o quanto antes, no tempo certo, sempre sob orientação médica”.

Quando vacinar?

A aplicação deve ser realizada depois das primeiras 24 horas de vida dos bebês, mas não deve ultrapassar 30 dias. “Passado esse período, a vacina não é mais aplicada. A partir do segundo mês de vida, a criança só recebe proteção contra a tuberculose por outras vacinas”, explica Mariena.

Após a vacinação, não é necessário nenhum cuidado especial. “É comum surgir uma pústula — uma lesão parecida com uma espinha — que pode ficar vermelha e drenar secreção, podendo aparecer até os três meses. Isso não indica se a vacina funcionou ou não, pois a criança pode não apresentar nenhuma lesão”, explica a pediatra. Ela orienta que, caso haja secreção, a limpeza deve ser feita apenas com água e sabão, sem necessidade de curativos especiais.

A vacina BCG não deve ser aplicada em recém-nascidos com menos de dois quilos, em bebês com comorbidades, imunodepressão ou imunodeficiência, ou ainda naqueles cujas mães tenham usado medicações que possam causar imunodepressão no feto.

Cuidado com a saúde infantil vai além das vacinas

Mariena também ressalta que a saúde infantil vai além da vacinação. Segundo ela, “a base da saúde de uma criança engloba situações simples, cotidianas, como alimentação adequada, sono de qualidade, higiene, manter o calendário vacinal e consultas regulares com o pediatra”.

Além disso, destaca a importância de um ambiente acolhedor e respeitoso para evitar problemas emocionais e psicológicos que podem afetar a saúde física. Ela recomenda ainda evitar exposição a lugares aglomerados, onde o risco de contágio é maior, e estimular o tempo livre para brincadeiras ao ar livre, longe das telas, o que contribui para a saúde mental.

Os pais devem ficar atentos a sinais de alerta para tuberculose, como “tosse persistente por mais de três semanas, febre que geralmente surge à tarde ou à noite, cansaço, perda de peso, suor noturno e surgimento de gânglios, especialmente se a criança teve contato com alguém com tuberculose”, alerta a pediatra. Nestes casos, é fundamental procurar orientação médica.

Veja onde encontrar a vacina BCG em Belém

De acordo com a Sesma, a vacina BCG está disponível em todas as salas de vacinação do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário agendamento prévio para a vacinação.

Algumas maternidades de Belém também oferecem a vacina BCG, entre elas:

Maternidade do Povo

Maternidade Ordem Terceira

Maternidade Beneficente Portuguesa

Hospital Gaspar Vianna

Maternidade Saúde da Criança

Hospital Abelardo Santos

*Estagiárias de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do núcleo de Atualidades