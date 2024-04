Celulares podem ter o dobro de bactérias de um vaso sanitário, aponta estudo

Aparelhos celulares podem ter duas vezes mais bactérias do que um vaso sanitário, indica um estudo realizado no Reino Unido. A pesquisa, divulgada nesta semana, aponta que há mais germes no celular do que é encontrado em assentos de privadas. Além disso, foi constatado que os itens analisados ainda apresentavam uma alta taxa de contaminação por micróbios.

O estudo de iniciativa de uma empresa que presta serviços de limpeza de banheiros, entre outros trabalhos, analisou 50 celulares. Todos os aparelhos passaram por testes para verificar a presença de bactérias e foram submetidos a leitura de bioluminescência de ATP, uma molécula usada pelos seres vivos para armazenar e liberar energia. A verificação é usada como indicador de contaminação por micro-organismos. De acordo com a pesquisa, em um dos celulares foi constatada quase seis vezes a média de contaminação de um vaso sanitário, com um nível de germes 558% superior ao encontrado na privada.

Uso de celular no banheiro

Conforme os dados liberados pelos participantes do estudo, a maioria afirmava que fazia o uso do celular no banheiro. Uma outra etapa da pesquisa também ouviu mais de duas mil pessoas, que descreveram seus hábitos com os aparelhos. Cerca de 59% admitiram usar o celular no banheiro.

Além disso, 15% do público relatou que deixa de lavar as mãos às vezes, o que significa que eles podem contaminar o celular mesmo sem levar o aparelho para o banheiro. A questão da contaminação não é uma novidade. Há 12 anos também foi realizada uma pesquisa que mostrava a presença de coliformes fecais em 16% de smartphones, que ainda não eram tão populares na época.