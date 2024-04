Celulares podem ter mais germes do que vaso sanitário; veja como higienizar o aparelho

O uso de celulares se tornou algo comum em todas as atividades do dia-a-dia, inclusive dentro do banheiro. No entanto, uma pesquisa no Reino Unido indica que a prática é perigosa, pois a contaminação do aparelho pode se tornar tão grande que a quantidade de bactérias consegue ultrapassar os germes presentes nos vasos sanitários. Para evitar a propagação de microrganismos, especialistas indicam métodos de prevenção e limpeza dos celulares.

Mesmo que o banheiro seja limpo constantemente, é um dos lugares de maior concentração bacteriana. Conforme médicos especialistas, ao utilizar o local, é necessário a lavagem das mãos para evitar a contaminação de superfícies, comida, objetos, boca, olhos, etc. De acordo com Andréa Cristina Beltrão Ferreira, médica infectologista, a questão do uso excessivo de celulares se torna uma preocupação quando se trata de uma possível propagação de germes.

“O uso generalizado do celular nos últimos anos faz com que eles sejam levados para áreas inapropriadas e não tenham uma higienização correta. Além disso, eles estão em contato direto com as mãos, que quando não bem higienizadas podem ser mais uma forma de contaminação”, aponta. Ainda conforme a médica, a pessoa fica exposta a diversas doenças. “Quando os celulares não são devidamente higienizados, os principais riscos são de adquirir gastroenterites, conjuntivites e otites”, explica Andréa Beltrão.

Eliane Fonseca, que também é médica infectologista, destaca que muitas vezes as pessoas desobedecem o alerta sobre evitar o uso dos celulares no banheiro. Dessa maneira, para evitar a contaminação o ideal seria a higienização do aparelho, no mínimo, três vezes ao dia ou sempre que o celular tiver contato com superfícies como a do banheiro.

“É muito importante que seja feita a higienização adequada desse aparelho com álcool de duas a três vezes ao dia, principalmente quando ele é levado muito ao banheiro. O ideal seria que ele nem entrasse no banheiro, pois estudos comprovam a contaminação dos aparelhos por fungos e bactérias ao entrarem em contato com as gotículas do ato da descarga. Como ele será manuseado com as mãos e terá até mesmo contato com o rosto, facilita muito a disseminação de doenças”, alerta.

Dicas de limpeza

O único método para evitar a contaminação é evitar que ele seja levado ao banheiro e também mantê-lo sempre higienizado. Segundo Adriel Costa, empresário e técnico de celular, um dos produtos mais indicados para desinfetar o celular é o álcool isopropílico.

“Esse álcool é o adequado para fazer esse tipo de limpeza nos celulares. Geralmente, a higienização depende do ambiente onde o aparelho esteve. Essa limpeza é muito importante de se fazer diariamente, se possível. Muitas pessoas vêm aqui na loja fazer ao menos uma vez por semana”, conta Adriel Costa.

Adriel Costa (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Segundo ele, não há mistério para uma limpeza bem feita. Somente o álcool um algodão ou pano de microfibra é suficiente. “Deve ser feita com o uso desse álcool junto com o pano de microfibra. Não é para jogar o álcool diretamente no aparelho em si. A gente passa esse álcool para o pano e utiliza o pano para a limpeza no aparelho. Isso evita que danifique algum componente do aparelho”, detalha Adriel Costa.

O empresário ainda destaca que a higienização é uma questão de saúde e também de cuidado com a própria durabilidade do aparelho. “Essa sujeira em excesso pode afetar de alguma forma os periféricos do aparelho como, por exemplo, campainhas, microfones e as lentes das câmeras. Se a pessoa frequenta ambientes muito sujos, como oficinas, praias, etc… é importante trazer o dispositivo para a técnica, onde será realizada a limpeza mais profunda, abrindo o aparelho”, finaliza Adriel.