Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentam no Pará em 2025 e somam mais de 3 mil registros

Mais de três mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram registrados nos primeiros seis meses do ano, no Pará. O número (3.154) representa um aumento em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 2.882 casos entre janeiro e junho. As faixas etárias mais atingidas são crianças menores de cinco anos e pessoas com 60 anos ou mais, justamente os grupos mais vulneráveis às complicações das infecções respiratórias.

Somente neste mês de junho, 293 casos foram notificados. Em comparação, o mesmo mês no ano passado teve 315 registros. O pico de notificações neste ano ocorreu entre abril, maio e a primeira semana de junho, com um total de 1.749 casos no período.

Óbitos

Até junho deste ano, 219 óbitos por SRAG foram registrados em todo o Pará, sendo 163 entre idoso com 60 anos ou mais. Em junho, mais 10 mortes foram confirmadas, das quais sete faziam parte da mesma faixa etária.

Orientações

Como resposta ao aumento de casos, a Sespa tem reforçado medidas de enfrentamento, com ações como o monitoramento contínuo dos dados, distribuição de antivirais e testes rápidos de antígeno, além da vacinação contra Influenza e Covid-19. A secretaria também tem promovido webinários com os municípios e enviado documentos técnicos para orientar as equipes de saúde locais no enfrentamento das infecções respiratórias.