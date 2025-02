Carnaval com saúde: confira cuidados para prevenir Infecções Sexualmente Transmissíveis

O Carnaval é uma das festas mais animadas do ano, marcada por muita diversão, bloquinhos e encontros. No entanto, para que a alegria não se transforme em preocupação, é fundamental redobrar os cuidados com a saúde, especialmente em relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Beijar pode transmitir doenças?

O beijo na boca, comum durante as festas, pode trazer prazer imediato, melhorar o ânimo e até contribuir para a prevenção de rugas. No entanto, essa prática também pode facilitar a transmissão de doenças.

“Podem ser transmitidas uma variedade de infecções, como a mononucleose, conhecida como ‘doença do beijo’, causada pelo Vírus Epstein-Barr, o herpes labial, que provoca pequenas lesões na boca, ou até a candidíase oral, popularmente chamada de sapinho. Todas essas doenças podem ser prevenidas evitando a multiplicidade de parceiros e realizando a higienização correta da mucosa oral”, explica o farmacêutico e docente da Faci Wyden Iago Brasil.

O profissional ainda alerta que muitas pessoas podem estar infectadas sem apresentar sintomas aparentes. “Na maioria dos casos, as pessoas infectadas apresentam lesões na boca, acompanhadas de vermelhidão. Entretanto, alguns são assintomáticos, podendo transmitir a infecção sem sinais visíveis”, complementa.

Como se prevenir?

Para curtir a folia com segurança, o especialista destaca a importância do uso de preservativos e da realização de testes rápidos como medidas essenciais. “O Carnaval é um momento de diversão, com muitas pessoas reunidas, o que aumenta a possibilidade de atração física e prazer imediato. Para que esse prazer não custe caro e por tempo prolongado, a melhor dica é: use preservativo, tanto masculino quanto feminino. Essa ainda é a forma mais eficaz de evitar a transmissão de ISTs, como HIV, sífilis e hepatites virais”, orienta.

Além disso, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece duas estratégias de prevenção ao HIV: a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PEP (Profilaxia Pós-Exposição).

“A PrEP é ingerida diariamente e é indicada para pessoas com comportamentos que oferecem alto risco de infecção. Ela deve ser associada a outros métodos de proteção, como o preservativo”, explica. Já a PEP é utilizada após uma possível exposição ao vírus, preferencialmente nas primeiras 72 horas. “Ela é indicada para casos de violência sexual, exposição ocupacional ou relações sexuais consentidas em que há dúvida sobre o comportamento de risco do parceiro. O tratamento deve ser seguido ininterruptamente por 28 dias”, completa.

Dicas para um Carnaval seguro e saudável:

Use preservativo em todas as relações sexuais;

Realize a higienização correta da boca e das mãos;

Faça testes rápidos para ISTs, disponíveis gratuitamente no SUS;

Em caso de exposição de risco, procure uma unidade de saúde para iniciar a PEP.