Carnaval antecipa partos cesarianos no Brasil; saiba o porquê

A cesariana é uma forma de nascimento a quem, por motivos pessoais ou de saúde, não quer ou não pode dar à luz de forma natural. Segundo um estudo do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), publicado neste mês no periódico Health Economics, muitas cesáreas previstas para ocorrer em meio ao feriado de carnaval são antecipadas ou adiadas, o que pode trazer riscos e benefícios, respectivamente.

Segundo o estudo, a prática de antecipar o parto por via cirúrgica reduz a idade gestacional e o peso dos bebês ao nascer – principalmente daqueles de gestações de alto risco e da parte inferior da distribuição de peso ao nascer. A pesquisa foi realizada pelos economistas e professores do Insper Carolina Melo e Naercio Menezes Filho.

“Nossa pesquisa mostrou que existe, sim, uma extensa manipulação das datas dos partos em função do feriado de carnaval. Isso acontece por meio do deslocamento de cesarianas programadas e envolve, principalmente, mulheres menos vulneráveis, de maior nível educacional”, diz Melo.

Por outro lado, os casos de cesariana adiadas podem trazer benefícios para o bebê. “Quando, por vários motivos, os nascimentos não podem ser antecipados por meio de cesarianas, as gestantes acabam esperando um pouco mais e muitas entram em trabalho de parto naturalmente, tendo partos vaginais. As análises mostram que isso pode levar a resultados melhores em termos de maturidade gestacional e sobrevivência neonatal”, diz a pesquisa.

Embora o estudo tenha delimitado seu foco no período do carnaval, a pesquisadora diz que a tendência de antecipar artificialmente as datas dos partos é mais geral, e não se restringe aos feriados. “Enquanto a OMS recomenda um período gestacional mínimo de 39 semanas, a média brasileira é de 38,5 semanas. Isso significa que muitos bebês estão nascendo antes do tempo seguro”, diz Mello.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Ana Matos, editora de oliberal.com)