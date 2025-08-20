Cárie é mais comum em uma dessas idades: veja quais e por quê!

A cárie dentária pode surgir em qualquer fase da vida, mas estudos e experiências clínicas apontam que há uma faixa etária mais vulnerável ao problema. Crianças, adolescentes, adultos e idosos enfrentam diferentes riscos, mas um grupo específico costuma concentrar o maior número de casos — e isso pode afetar diretamente a saúde bucal e até comprometer tratamentos ortodônticos.

Segundo a ortodontista paraense Tayssa Tenório, o primeiro pico de risco ocorre ainda na infância. “Há faixas etárias mais vulneráveis, sim, mas a verdade é que a cárie é uma doença silenciosa e democrática. Ela pode atingir desde os primeiros dentinhos de leite até a dentição permanente de adultos e idosos”, destaca a especialista.

Ortodontista Tayssa Tenorio (arquivo pessoal)

Infância e adolescência são as fases mais críticas

A especialista explica que, na infância, os dentes de leite estão em desenvolvimento e os hábitos alimentares nem sempre são saudáveis. “A ingestão frequente de açúcares e a escovação mal supervisionada facilitam o aparecimento de cáries. Além disso, muitas famílias ainda acreditam que os dentes de leite não merecem tanta atenção, o que é um erro grave”, alerta.

Os adolescentes também precisam de atenção, principalmente aqueles que usam aparelhos ortodônticos. “Aparelhos fixos dificultam a higienização e podem acumular restos de alimentos, favorecendo o surgimento de cáries se não houver orientação adequada”, pontua Tayssa.

Adultos e idosos também devem manter os cuidados

Na vida adulta, fatores como alterações hormonais, medicamentos e rotina acelerada podem prejudicar a saúde bucal. “Muitos adultos iniciam tratamentos ortodônticos por questões estéticas e funcionais. No entanto, se houver cáries ou gengivite, todo o planejamento pode ser comprometido”, explica.

Já na terceira idade, a produção de saliva tende a diminuir, o que, somado ao uso de próteses e doenças sistêmicas, aumenta o risco de cáries de raiz e retração gengival.

Prevenção é essencial para evitar complicações ortodônticas

A escovação correta, uso de fio dental, visitas periódicas ao dentista e alimentação equilibrada são medidas indispensáveis para evitar cáries em qualquer idade. Tayssa alerta que negligenciar esses cuidados pode comprometer até mesmo o alinhamento dos dentes com uso de aparelho ortodôntico.

“O desgaste ortodôntico não vem só do tempo de uso dos aparelhos, mas também da negligência com a saúde bucal durante o processo. Uma cárie não tratada pode levar à perda de estrutura dentária ou até à extração, o que compromete todo o alinhamento planejado”, reforça.

Dicas da ortodontista Tayssa Tenório para cada fase da vida

Crianças: escovação supervisionada, visitas semestrais ao dentista e uso de flúor tópico quando indicado.

escovação supervisionada, visitas semestrais ao dentista e uso de flúor tópico quando indicado. Adolescentes: higiene reforçada com aparelhos; evitar refrigerantes e doces em excesso.

higiene reforçada com aparelhos; evitar refrigerantes e doces em excesso. Adultos: limpeza profissional regular, avaliação ortodôntica preventiva e evitar o tabagismo.

limpeza profissional regular, avaliação ortodôntica preventiva e evitar o tabagismo. Idosos: manter hidratação, higienizar próteses e controlar doenças sistêmicas.