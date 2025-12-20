Capa Jornal Amazônia
Câncer de Bexiga: saiba identificar os sinais e como prevenir a doença

Doença que afeta mais homens acima de 65 anos é frequentemente associada ao tabagismo, mas apresenta desafios no diagnóstico precoce

O Liberal

O câncer de bexiga, um dos tumores urológicos mais comuns, é caracterizado pelo crescimento desordenado de células na parede do órgão responsável por armazenar urina. A condição afeta majoritariamente homens, especialmente após os 65 anos de idade, mas pode ocorrer também em mulheres. Apesar de apresentar sintomas precoces, como manchas de sangue na urina, seu diagnóstico pode ser tardio.

O principal fator de risco associado à doença é o tabagismo, presente em cerca de metade dos casos diagnosticados. Por isso, a identificação dos sinais de alerta e o conhecimento dos fatores de risco são cruciais para aumentar as chances de cura.

Fatores de risco para o câncer de bexiga

Além do tabagismo, outros fatores agravantes incluem a exposição ocupacional a substâncias químicas (como corantes, solventes e derivados do petróleo), infecções urinárias crônicas ou irritações repetidas da bexiga, uso prolongado de certos medicamentos, histórico familiar e predisposição genética.

Sinais e sintomas do câncer de bexiga

A condição geralmente apresenta sinais no início de seu desenvolvimento. No entanto, por serem semelhantes aos da infecção urinária, principalmente em mulheres, o diagnóstico precoce pode ser um desafio e, consequentemente, o tratamento também pode atrasar.

  • Hematúria (sangue na urina): pode ser visível a olho nu ou detectada em exames.
  • Aumento da frequência urinária.
  • Dor ou ardência ao urinar.
  • Urgência miccional (necessidade súbita de urinar).
  • Dor pélvica, especialmente em casos mais avançados.

O oncologista Márcio Almeida, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), explica: “Apesar de frequentemente apresentar sinais precoces, ainda pode demorar a ser diagnosticado por causa de sintomas que muitos pacientes subestimam. Identificar os sinais de alerta e conhecer os fatores de risco é fundamental para aumentar as chances de cura”.

Importância do diagnóstico precoce e tratamento

De acordo com o urologista Rafael Buta, da Clínica Veridium e membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) e da American Urological Association (AUA), quando detectado no início, as chances de cura são grandes, pois o tumor não acometeu camadas mais profundas da bexiga. O risco no atraso do diagnóstico é o avanço da doença.

“Aqueles tipos de câncer que penetram profundamente na bexiga, atingindo a camada muscular, precisam de quimioterapia e cirurgia de retirada da bexiga para aumentar as chances de cura”, aponta o especialista.

Como prevenir o câncer de bexiga

A principal forma de combate ao câncer de bexiga é parar de fumar, um fator importante para reduzir riscos. Indivíduos que trabalham em ambientes com exposição química devem utilizar equipamentos de proteção. Manter-se hidratado e realizar exames ao perceber qualquer sinal estranho também são medidas eficazes.

“Pessoas com mais de 50 anos, especialmente as que já são ou já foram tabagistas, devem ficar mais atentas. Qualquer exame de urina que mostre sangramento, por mínimo que seja, é um sinal de alerta e traz a necessidade de investigação aprofundada”, aconselha o urologista Rafael Buta.

