Blue Monday: saiba por que terceira segunda-feira é considerada a mais triste do ano

A "Blue Monday", ou "Segunda-Feira Azul", é considerada o dia mais triste e deprimente do ano, uma expressão criada pelo psicólogo Cliff Arnall, ex-acadêmico da Universidade de Cardiff, em 2005. Segundo Arnall, a data ocorre na terceira segunda-feira de janeiro e é resultado de uma combinação de fatores, como dívidas acumuladas após as festas de fim de ano, o clima frio e chuvoso, o retorno ao trabalho após as férias e a frustração com as resoluções de ano novo.

No entanto, muitos especialistas afirmam que essa ideia não tem base científica e a "Blue Monday" é um mito. Apesar da controvérsia em torno do conceito, algumas empresas no Reino Unido promovem cursos para ajudar os funcionários a lidarem com os efeitos depressivos associados à "Blue Monday".

Além disso, agências de turismo aproveitam a data para oferecer promoções em viagens para destinos mais ensolarados. No Brasil, especialistas também compartilham dicas para enfrentar esse dia e afastar a tristeza.

Praticar exercícios

A prática regular de exercícios físicos é uma das recomendações mais eficazes. Durante a atividade, o corpo libera endorfinas, conhecidas como os “hormônios do bem-estar”, que ajudam a reduzir o estresse e aliviar a ansiedade. Exercitar-se ao ar livre em horários em que o sol não está muito forte, como no início da manhã ou no final da tarde, pode ser especialmente benéfico para melhorar o humor.

Boas relações com a família e amigos

Manter boas relações sociais é fundamental para combater a sensação de tristeza. Conversar com amigos e familiares pode fortalecer o senso de pertencimento e reduzir o isolamento. Organizar encontros para almoçar ou tomar um café da tarde, ou até mesmo realizar chamadas de vídeo, pode ser uma excelente maneira de se conectar com os outros.

Priorizar o descanso

Descansar adequadamente é essencial para manter o equilíbrio emocional. Dormir bem regula a produção de hormônios relacionados ao humor, como serotonina e cortisol. Portanto, reservar momentos para si e garantir um sono reparador são práticas importantes recomendadas por especialistas.

Tentar não se estressar

Em um dia como a "Blue Monday", é crucial manter a calma e praticar atenção plena. Técnicas simples como meditação e respiração profunda podem ajudar a reduzir a tensão. Pensar antes de agir e tentar não se deixar levar pelo estresse pode contribuir para enfrentar o dia com mais alegria e tranquilidade.

Essas dicas podem ser úteis para lidar com os sentimentos negativos que podem surgir nesta época do ano, independentemente da validade da "Blue Monday". O importante é buscar formas saudáveis de enfrentar os desafios emocionais que todos podemos vivenciar.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)