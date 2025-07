Mutirão gratuito contra hanseníase será realizado em Belém; saiba com participar

A capital paraense vai receber, na próxima sexta-feira (18), um mutirão gratuito de atendimento dermatológico com foco na hanseníase. A ação será realizada das 8h às 13h, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém. O atendimento será feito por médicos dermatologistas de forma voluntária e não requer agendamento prévio.

A iniciativa integra a campanha do Dia Mundial da Saúde da Pele, promovida globalmente pela International League of Dermatological Societies (ILDS) e pela International Society of Dermatology (ISD). No Brasil, a campanha é realizada em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que selecionou Belém como uma das dez cidades no mundo a sediar a ação assistencial.

Diagnóstico precoce é fundamental para interromper transmissão

A hanseníase ainda representa um desafio de saúde pública no Brasil, que ocupa o segundo lugar em número de casos no mundo. Segundo a dermatologista Regina Carneiro, secretária-geral da SBD, o mutirão busca ampliar o diagnóstico precoce e reduzir as sequelas físicas causadas pela doença.

"A hanseníase ainda afeta de forma desproporcional populações vulneráveis, historicamente marcadas por pobreza, baixa escolaridade e acesso limitado à saúde", afirmou Carneiro.

De acordo com a médica, mais de 70% dos casos registrados em 2023 atingiram pessoas pretas ou pardas. A proposta do evento é levar cuidado e informação para as regiões mais impactadas.

O que é hanseníase e como identificar os sinais

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Os principais sintomas incluem:

Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas com alteração de sensibilidade

Dormência, formigamento ou fraqueza nos membros

Perda de sensibilidade ao calor, dor e tato

A transmissão ocorre por meio do contato próximo e prolongado com pessoas não tratadas, geralmente por vias respiratórias. O período de incubação pode durar de dois a sete anos.

Números no Pará indicam subnotificação

Segundo o Boletim Epidemiológico da Hanseníase 2025, o Brasil registrou 22.773 novos casos em 2023 — um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O Pará teve 1.329 casos notificados em 2022, sendo o estado com maior número de registros da Região Norte. Destes, 67 casos foram em crianças com menos de 15 anos, o que indica transmissão ativa.

Além disso, o estado apresenta uma das menores proporções do país de detecção por exame de contato (3,9%), o que reforça o risco de transmissão silenciosa.

Como participar do mutirão

Não é necessário agendar atendimento. Os interessados devem comparecer ao local com:

Documento de identidade com foto

Cartão do SUS

Comprovante de residência

Pacientes com suspeita de hanseníase serão submetidos a teste rápido. Em caso de confirmação, já receberão a primeira dose do tratamento e encaminhamento para continuidade pela rede pública de saúde. Todos os casos serão devidamente notificados às autoridades sanitárias.

Atendimento gratuito e compromisso com a saúde pública

O presidente da SBD, Carlos Barcaui, reforça que a ação contribui para reduzir desigualdades no acesso à saúde:

"Mais de 90 milhões de brasileiros nunca passaram por um dermatologista. O mutirão é uma forma concreta de mudar esse cenário", afirmou.

A ação em Belém conta com apoio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e da própria Uepa. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu oficialmente, em maio de 2025, as doenças de pele como prioridade global.

Serviço: mutirão de combate à hanseníase em Belém

Data: sexta-feira, 18 de julho de 2025

sexta-feira, 18 de julho de 2025 Horário: das 8h às 13h

das 8h às 13h Local: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Uepa