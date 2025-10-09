Capa Jornal Amazônia
Bebidas adulteradas: mais de 15 estabelecimentos passam por fiscalização em Belém

A ação preventiva do Governo do Estado ocorreu nessa quarta-feira (8). O Pará não registra casos de intoxicação por metanol, afirma Sespa

Lívia Ximenes
fonte

Entre 15 estabelecimentos, um local foi lavrado pelo Procon com auto de constatação por comercialização de bebida com rótulo fora das normas da Anvisa (Agência Pará)

Nessa quarta-feira (8), mais de 15 estabelecimentos em Belém passaram por fiscalização preventiva de combate a bebidas adulteradas ou sem origem comprovada. A ação do Governo do Pará busca evitar a comercialização de produtos contaminados por metanol. O estado não registra casos de intoxicação, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

A ação verificou validade e procedência das bebidas, assim como conservação de rótulo e lacre. Na operação, atuaram a Secretaria de Justiça (Seju), Polícia Civil (PC), Sespa e Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Servidores do Procon Pará, Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, 1º Centro Regional de Saúde da Sespa e Departamento de Vigilância Sanitária da Sesma também participaram.

Em um dos estabelecimentos, o Procon lavrou auto de constatação por comercialização de bebida com rótulo fora das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gareza Moraes, diretora do Procon, afirma que o órgão é responsável por cumprir o Código de Defesa do Consumidor, enquanto a Anvisa fiscaliza as regras sanitárias.

