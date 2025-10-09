Bebidas adulteradas: mais de 15 estabelecimentos passam por fiscalização em Belém

Nessa quarta-feira (8), mais de 15 estabelecimentos em Belém passaram por fiscalização preventiva de combate a bebidas adulteradas ou sem origem comprovada. A ação do Governo do Pará busca evitar a comercialização de produtos contaminados por metanol. O estado não registra casos de intoxicação, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa).

A ação verificou validade e procedência das bebidas, assim como conservação de rótulo e lacre. Na operação, atuaram a Secretaria de Justiça (Seju), Polícia Civil (PC), Sespa e Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Servidores do Procon Pará, Delegacia do Consumidor da Polícia Civil, 1º Centro Regional de Saúde da Sespa e Departamento de Vigilância Sanitária da Sesma também participaram.

Em um dos estabelecimentos, o Procon lavrou auto de constatação por comercialização de bebida com rótulo fora das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Gareza Moraes, diretora do Procon, afirma que o órgão é responsável por cumprir o Código de Defesa do Consumidor, enquanto a Anvisa fiscaliza as regras sanitárias.