Bebida vegetal orgânica é opção duplamente benéfica para saúde e sustentabilidade

Com propriedades anti-inflamatórias, baixo índice glicêmico, sem aditivos, menor potencial alergênico e enriquecida em cálcio, a bebida vegetal orgânica se tornou uma opção para quem busca uma vida mais saudável. Essas bebidas ainda são livres de colesterol, têm potencial alergênico reduzido visto que não possuem caseína e ainda não apresentam gorduras saturadas, sendo de fácil digestibilidade.

“É importante que o consumidor verifique o rótulo do produto e certifique-se que a bebida vegetal não tenha aditivos, como adoçantes, corantes, aromatizantes e conservantes. Uma outra dica é, quando possível, escolher as bebidas orgânicas livres de agrotóxicos, a fim de garantir maior teor nutricional”, detalha dra. Karla Maciel, nutricionista e consultora da Jasmine Alimentos.

Reforçando sua responsabilidade social e segurança alimentar, as bebidas da Jasmine Alimentos não levam leite na composição, tampouco têm risco de contaminação de lactose. “Nossos produtos são integralmente clean label, sem adição de aditivos artificiais, açúcares ou conservantes. Eles são orgânicos certificados e adotamos especial cuidado na elaboração, processo de envase e rotulagem para entregar um produto seguro, explicativo e nutricionalmente completo para nosso cliente”, complementa Melissa Gomide Carpi, gerente de P&D da empresa.

Uma bebida ecológica

Superando os benefícios nutricionais, as bebidas vegetais causam menos impactos ao meio ambiente. Isso se deve ao fato de a indústria agropecuária leiteira ser uma das atividades que mais gera impacto na natureza com altos índices de emissão de gases do efeito estufa, além de consideráveis usos de terra e água.

Segundo um estudo feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, a produção de um copo de leite gera quase três vezes mais emissões de gases do efeito estufa que qualquer alternativa vegetal.