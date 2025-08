Bebê nasce após fertilização in vitro realizada há mais de 30 anos; saiba a história

O nascimento de um bebê conseguiu bater o recorde de “bebê mais velho do mundo” ao ser gerado de um embrião que estava congelado em um tanque de armazenamento desde 1994, em Ohio, nos Estados Unidos. Na época, a técnica de fertilização in vitro (FIV) era novidade e os pais da criança conseguiram criar quatro embriões, dos quais um foi utilizado para o nascimento de sua filha, que ocorreu no dia 26 de julho de 2025.

Em entrevista recente à revista MIT Technology Review, a mãe do bebê, Lindsay Pierce, revelou que ela e seu marido, Tim Pierce, adotaram o embrião de uma mulher chamada Linda Archerd. De início, a doadora estava planejando utilizar os embriões para engravidar novamente, porém ela se separou do marido e foi então que ela descobriu que poderia doá-los a alguém.

Após a decisão de Linda, os seus embriões foram direcionados até um programa em que o casal Lindsay e Tim Pierce estavam inscritos e estavam na lista para engravidar há sete anos. Desse modo, os pesquisadores do programa descobriram que os embriões eram compatíveis e foram transferidos para o útero de Lindsay, no dia 1º de novembro de 2024.

“Não entramos [no programa] pensando que quebraríamos recordes. Só queríamos ter um bebê”, revelou Lindsay ao MIT Technology Review.

Adoção de embriões

A prática adotada por Lindsay e Tim Pierce é segura e totalmente supervisionada por agências dos Estados Unidos. Na história que envolveu o casal, a empresa responsável por aceitar os embriões de Linda Arched foi a Nightlight Christian Adoption, do programa Snowflakes, que acredita que um embrião é inteiramente equivalente a um ser humano nascido, logo, um bebê.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)