AstraZeneca para de fabricar vacina de covid-19 por queda na demanda

A AstraZeneca está retirando do mercado a Vaxzevria, sua vacina contra o coronavírus, citando a disponibilidade de novas doses de outros imunizantes que levou a uma queda na demanda. O imunizante, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford, tem sido uma das principais vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo, com mais de 3 bilhões de doses fornecidas desde a primeira aplicação no Reino Unido em 4 de janeiro de 2021.

No entanto, a vacina não produziu receita para a AstraZeneca desde abril de 2023, como a própria empresa afirmou. “Com a criação de múltiplas vacinas contra variantes do coronavirus houve um excesso de vacinas atualizadas disponíveis. Isso levou a uma queda na demanda pela Vaxzevria, que não está mais sendo fabricada ou fornecida”, disse em comunicado compartilhado com a CNN na quarta-feira (7).

“A AstraZeneca tomou, portanto, a decisão de iniciar a retirada das autorizações de comercialização para Vaxzevria na Europa”, acrescentou.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) também anunciou em um aviso em seu site a retirada, o que dá a entender que Vaxzevria não está mais autorizada a ser comercializada nos países da União Europeia.

Ainda de acordo com a CNN, a AstraZeneca disse que trabalhará com reguladores de outros países para “alinharmos em um caminho claro para frente”, incluindo a retirada de autorizações de comercialização para a vacina onde não se espera demanda comercial futura.

“Estamos incrivelmente orgulhosos do papel que Vaxzevria desempenhou. Nossos esforços foram reconhecidos por governos ao redor do mundo e são amplamente considerados como sendo um componente crítico para encerrar a pandemia global”, disse a AstraZeneca.

No Brasil, o imunizante teve o registro de uso aprovado em 12 de março de 2021. A vacina passou a ser fabricada, inicialmente, por um acordo com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e ficou conhecido localmente como vacina Fiocruz/AstraZeneca.

No Pará

Acerca da situação atual da distribuição de vacinas contra a covid-19 no Estado do Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, nesta quarta-feira (8), que, “no final do mês de abril e início de maio, foram distribuídas 50.000 doses de Coronavac e 30.000 doses de Pfizer baby para os 13 Centros Regionais de Saúde do Estado”. A Sespa ressalta que a nova remessa de vacinas contra a covid-19 está prevista para o final do mês de maio.