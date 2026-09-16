Anvisa proíbe bebida proteica e determina recolhimento; veja a marca e o motivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de todos os lotes das bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo Brasil. A decisão também proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso dos produtos em todo o país.

A medida foi publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União e abrange quatro sabores da linha:

morango com tâmara;

baunilha com coco;

chocolate;

café caramelo.

Segundo a Anvisa, os produtos apresentam irregularidades relacionadas à composição, ao enquadramento regulatório e à documentação exigida para a comercialização de suplementos alimentares.

Quais foram as irregularidades apontadas pela Anvisa?

Entre os problemas identificados está o uso de suco concentrado de repolho, sem comprovação de que o ingrediente atende aos requisitos de segurança aplicáveis aos suplementos alimentares.

A agência também apontou que os produtos foram enquadrados de forma inadequada como alimentos à base de proteínas vegetais. Conforme a Anvisa, as bebidas têm finalidade de suplementar proteínas, vitaminas, minerais e fibras e, por isso, deveriam seguir as regras específicas aplicáveis aos suplementos alimentares.

VEJA MAIS



Outro ponto citado na resolução é a falta de notificação dos produtos à Anvisa nessa categoria após o encerramento do prazo de adequação previsto nas regras de transição do setor. O período terminou em 1º de setembro de 2026.

A resolução menciona ainda que os estudos apresentados pela empresa foram considerados insuficientes para comprovar que as características das bebidas são mantidas durante todo o prazo de validade. A Anvisa também identificou inadequação no uso da alegação “zero lactose” nos produtos.

NotShake Protein não pode mais ser vendido

Com a determinação, os quatro sabores da linha NotShake Protein devem ser retirados dos pontos de venda físicos e virtuais. A medida vale para todos os lotes e impede que os produtos continuem sendo fabricados, distribuídos ou comercializados.

A resolução da Anvisa também proíbe a publicidade das bebidas e o uso dos produtos, além de determinar o recolhimento daqueles que já estejam disponíveis no mercado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)