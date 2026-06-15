Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

Anvisa determina apreensão de lote falsificado de hormônio do crescimento; veja detalhes

Com a decisão, ficam proibidas a comercialização, distribuição e utilização de qualquer unidade associada ao lote investigado

Gabrielle Borges
fonte

Anvisa determinou a proibição de remédio utilizado para tratamentos de crescimento (Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso de um lote falsificado do medicamento Criscy, comumente utilizado para tratamentos de crescimento. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (15) e tem efeito imediato em todo o território nacional. A decisão atinge o lote 22030133, identificado no mercado com características incompatíveis com o produto original registrado no Brasil.

O que levou à proibição do lote?

De acordo com a Anvisa, a irregularidade foi comunicada pela própria fabricante, a Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., responsável pelo registro do medicamento. A empresa informou ter identificado unidades circulando no mercado com informações divergentes das oficiais.

Entre as inconsistências encontradas estão datas de fabricação e validade diferentes das registradas no produto original. Além disso, o número do lote informado nas embalagens não corresponde a nenhum lote válido do medicamento fabricado pela empresa. Diante das evidências apresentadas, a agência reguladora concluiu que se trata de um caso de falsificação.

VEJA MAIS
 

Medida é preventiva e busca proteger pacientes

Com a decisão, ficam proibidas a comercialização, distribuição e utilização de qualquer unidade associada ao lote investigado. A Anvisa também determinou a apreensão imediata dos produtos encontrados no mercado.

Segundo o órgão, o material é atribuído a uma empresa não identificada, sem registro de CNPJ, o que reforça a irregularidade e a ausência de garantia quanto à procedência, qualidade e segurança do medicamento. A medida tem caráter preventivo e busca evitar que pacientes façam uso de um produto sem controle sanitário, fabricado fora dos padrões exigidos pela legislação brasileira.

A Anvisa orienta que profissionais de saúde e estabelecimentos farmacêuticos redobrem a atenção na verificação de lotes e procedência dos medicamentos antes da dispensação ao consumidor final.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Saúde

Brasil

Anvisa

proibição da anvisa
Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda