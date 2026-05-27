ANS amplia cobertura dos planos de saúde para atendimento de bronquiolite em bebês prematuros

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ampliou a cobertura obrigatória dos planos de saúde para bebês prematuros, que agora passam a ter acesso durante todo o ano à proteção contra o vírus sincicial respiratório (VSR). A medida garante a oferta do nirsevimabe, anticorpo utilizado na prevenção de casos graves da infecção respiratória.

O VSR é apontado como o principal responsável pela bronquiolite, doença que provoca inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões e figura entre as principais causas de internação de bebês nos primeiros meses de vida. Apesar de registrar maior circulação em determinadas épocas do ano, o vírus permanece ativo em diferentes períodos, mantendo o risco de contágio entre crianças mais vulneráveis.

Avanço na saúde pulmonar

Com a nova decisão da ANS, a proteção deixa de ficar restrita aos meses de sazonalidade do vírus, ampliando a assistência para prematuros atendidos pela saúde suplementar.

Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Flávia Bravo, a mudança representa um avanço importante no acesso à prevenção. Segundo ela, a atualização das regras corrige uma limitação que acabava deixando parte dos bebês prematuros desprotegidos fora dos períodos considerados críticos para circulação do vírus.

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Proteção além do período de sazonalidade

Embora a cobertura do nirsevimabe para bebês prematuros já fosse obrigatória nos planos de saúde, o acesso ao medicamento ficava condicionado aos meses considerados de maior incidência do vírus. Na prática, a restrição acabava excluindo crianças nascidas fora da chamada janela sazonal, mesmo entre aquelas com maior risco de desenvolver complicações respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia.

Com a mudança, os planos de saúde passam a garantir a proteção durante todo o ano, ampliando o alcance da medida preventiva entre recém-nascidos prematuros.

O que é o Vírus Sincicial Respiratório?

O vírus sincicial respiratório (VSR) pode infectar pessoas de todas as faixas etárias e, na maioria dos casos, provoca sintomas parecidos com os de um resfriado comum. Entre bebês pequenos, no entanto, a infecção pode evoluir para quadros mais graves ao atingir regiões profundas dos pulmões, favorecendo o desenvolvimento da bronquiolite.

A doença causa inflamação nos bronquíolos (pequenas estruturas responsáveis pela passagem do ar nos pulmões) além do acúmulo de secreções, dificultando a respiração da criança. Entre os principais sintomas estão chiado no peito, falta de ar, redução da oxigenação e, em casos mais severos, necessidade de internação hospitalar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)