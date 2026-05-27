Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Saúde chevron right

Saúde

ANS amplia cobertura dos planos de saúde para atendimento de bronquiolite em bebês prematuros

Com a mudança, os planos de saúde passam a garantir a proteção durante todo o ano e não apenas no período de sazonalidade do vírus

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Reprodução/Freepik)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ampliou a cobertura obrigatória dos planos de saúde para bebês prematuros, que agora passam a ter acesso durante todo o ano à proteção contra o vírus sincicial respiratório (VSR). A medida garante a oferta do nirsevimabe, anticorpo utilizado na prevenção de casos graves da infecção respiratória.

O VSR é apontado como o principal responsável pela bronquiolite, doença que provoca inflamação nas pequenas vias aéreas dos pulmões e figura entre as principais causas de internação de bebês nos primeiros meses de vida. Apesar de registrar maior circulação em determinadas épocas do ano, o vírus permanece ativo em diferentes períodos, mantendo o risco de contágio entre crianças mais vulneráveis.

Avanço na saúde pulmonar

Com a nova decisão da ANS, a proteção deixa de ficar restrita aos meses de sazonalidade do vírus, ampliando a assistência para prematuros atendidos pela saúde suplementar.

Para a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Flávia Bravo, a mudança representa um avanço importante no acesso à prevenção. Segundo ela, a atualização das regras corrige uma limitação que acabava deixando parte dos bebês prematuros desprotegidos fora dos períodos considerados críticos para circulação do vírus.

VEJA MAIS

image Entenda a relação entre a infecção por VSR e a bronquiolite
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o VSR figura como um dos principais vírus associados à bronquiolite, quadro caracterizado pela inflamação dos bronquíolos.


image Anvisa aprova novo medicamento para prevenção do VSR
O vírus sincicial respiratório (VSR) é a principal causa de bronquiolite em crianças pequenas, especialmente em bebês


image SUS incorpora vacinas contra vírus sincicial respiratório (VSR) para prevenir internações de bebês
O VSR é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, incluindo quadros de bronquiolite

Proteção além do período de sazonalidade

Embora a cobertura do nirsevimabe para bebês prematuros já fosse obrigatória nos planos de saúde, o acesso ao medicamento ficava condicionado aos meses considerados de maior incidência do vírus. Na prática, a restrição acabava excluindo crianças nascidas fora da chamada janela sazonal, mesmo entre aquelas com maior risco de desenvolver complicações respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia.

Com a mudança, os planos de saúde passam a garantir a proteção durante todo o ano, ampliando o alcance da medida preventiva entre recém-nascidos prematuros.

O que é o Vírus Sincicial Respiratório?

O vírus sincicial respiratório (VSR) pode infectar pessoas de todas as faixas etárias e, na maioria dos casos, provoca sintomas parecidos com os de um resfriado comum. Entre bebês pequenos, no entanto, a infecção pode evoluir para quadros mais graves ao atingir regiões profundas dos pulmões, favorecendo o desenvolvimento da bronquiolite.

A doença causa inflamação nos bronquíolos (pequenas estruturas responsáveis pela passagem do ar nos pulmões) além do acúmulo de secreções, dificultando a respiração da criança. Entre os principais sintomas estão chiado no peito, falta de ar, redução da oxigenação e, em casos mais severos, necessidade de internação hospitalar.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

saúde

ANS

bebês prematuros

Saúde
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda