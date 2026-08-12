Agosto Dourado: pediatra destaca benefícios da amamentação para mães e bebês

Durante o Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno, especialistas reforçam que amamentar traz benefícios que vão muito além da nutrição. Para a médica pediatra e professora Carmen Elias, a prática contribui para a saúde e o desenvolvimento da criança e também favorece o bem-estar da mãe.

Entre os principais benefícios estão a proteção contra doenças, o desenvolvimento infantil, o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho, a recuperação no período pós-parto, a formação adequada da dentição e a construção de hábitos alimentares. Para as mães, a amamentação também está relacionada à prevenção de alguns tumores e pode contribuir para o planejamento familiar. Outro aspecto destacado pela especialista é o impacto financeiro, já que o aleitamento reduz a necessidade de compra de fórmulas e outros suplementos infantis.

“A amamentação proporciona benefícios para a mãe e para a criança e deve ser estimulada sempre que possível, respeitando as condições e as necessidades de cada família”, explica a médica.

Cuidados com o armazenamento

Para as mães que precisam retirar e armazenar o leite materno, alguns cuidados são fundamentais para preservar a segurança do alimento oferecido ao bebê. Segundo a Dra. Carmen Elias, os recipientes utilizados devem estar devidamente higienizados e esterilizados. “A esterilização é um processo que elimina todos os microrganismos vivos, incluindo bactérias, fungos e vírus. É fundamental esterilizar os recipientes que serão usados para guardar o leite materno, garantindo a segurança do alimento para o seu bebê”, orienta.

A especialista explica ainda que a esterilização por calor ou ebulição pode ser realizada em casa. “Basta a pessoa mergulhar os recipientes em água fervente por pelo menos 10 minutos. Antes de utilizá-los, é importante deixá-los esfriarem completamente”, acrescenta.

Desmame deve ser gradual

Outro momento que exige atenção é o desmame. De acordo com a pediatra, o processo deve acontecer naturalmente e de forma gradual, levando em consideração tanto as necessidades nutricionais quanto o vínculo entre mãe e criança. “O desmame é um processo natural e deve ocorrer de forma gradual, respeitando o ritmo e as necessidades de conexão tanto da mãe quanto da criança. Mesmo após o primeiro ano, o leite materno continua oferecendo gorduras essenciais, nutrientes e anticorpos importantes para o desenvolvimento infantil”, afirma Carmen Elias.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida. Após esse período, a amamentação deve continuar, juntamente com a introdução de outros alimentos, até os dois anos de idade ou mais.

Tipos de aleitamento

A OMS classifica o aleitamento materno em diferentes modalidades. No aleitamento materno exclusivo, o bebê recebe apenas leite materno, diretamente da mama ou ordenhado, sem água, chás ou outros alimentos.

Já no aleitamento materno predominante, o leite materno continua sendo a principal fonte de nutrição, mas a criança pode receber água e outros líquidos. No aleitamento materno complementado, o leite materno é mantido enquanto alimentos sólidos ou semissólidos passam a fazer parte da alimentação.

Há ainda o aleitamento materno misto ou parcial, quando o bebê recebe leite materno combinado com outros tipos de leite, como as fórmulas infantis.

Para a especialista do Instituto de Educação Médica (Idomed), o Agosto Dourado é uma oportunidade para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de apoio às mulheres durante todo o período de amamentação.