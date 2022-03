Adolescência agora vai até os 24 anos de idade, apontam cientistas; entenda

Uma pesquisa feita por cientistas defende que a adolescência se estende dos 10 até os 24 anos. Segundo os pesquisadores, em vez de a adolescência terminar nos 19 anos - como é considerado em diversos países - alguns fatores e decisões tomadas atualmente estendem essa idade em mais cinco anos. Entenda:

VEJA MAIS

Para os estudiosos, o fato de jovens estarem optando por estender o período de estudos e também adiando os planos de casamento e maternidade/paternidade, faz com que a percepção de vida adulta seja alterada. Esses fatores influenciam na consciência do que é ser um adolencente atualmente, dizem pesquisadores australianos.

No entanto, a afirmação divide opiniões. De acordo com os pesquisadores, a redefinição da duração da adolescência é essencial para continuar assegurando as leis que dizem respeito a esses jovens. Mas, para outros especialistas, prolongar o fim da adolescência pode acabar infantilizando os jovens.

A duração da adolescência já foi alterada anteriormente, de 14 para 10 anos de idade, quando se concluiu que, com os avanços da saúde e da nutrição, a puberdade iniciava no momento em que parte do cérebro desenvolvesse hormônios sexuais.

Esse mesmo conceito é usado como argumento por aqueles que defendem que a adolescência termina mais tarde. O cerébro continua se desenvolvendo depois dos 20 anos, trabalhando de maneira mais rápida e eficiente. E para muitos, os dentes do siso não nascem até que complete 25 anos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)