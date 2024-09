7 de Setembro: confira as mudanças nas rotas de ônibus para o feriado em Belém

Algumas alterações nas rotas dos ônibus em Belém devem ocorrer no sábado (7/09), o Dia da Independência do Brasil. Durante o feriado, onde ocorre o desfile cívico-militar em alusão ao ‘7 de Setembro’, várias ruas serão temporariamente interditadas e os veículos que trafegam na área serão direcionados a outros itinerários. Conforme a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), as mudanças serão realizadas a partir das 5 horas da manhã e devem durar até a finalização do evento.

Todas as linhas de coletivos que trafegam pela Presidente Vargas ou Ver-o-Peso serão alteradas para seguirem pela avenida Marechal Hermes, Portugal, 16 de Novembro e rua dos Mundurucus, até o destino.

Agentes da Semob permaneceram na area para orientar o trânsito e os coletivos nas seguintes ruas:

> Avenida Almirante Tamandaré com a avenida 16 de Novembro;

> Rua dos Mundurucus com a travessa Quintino Bocaiúva;

> Travessa Padre Eutíquio com a rua Carlos Gomes.

Além disso, outras ruas ainda serão bloqueadas para a passagem do desfile do feriado de 7 de Setembro. São elas:

● Trav. 14 de Março x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. 14 de Março x Av. Gentil Bittencourt;

● Trav. Quintino Bocaiuva x Av. Conselheiro Furtado;

● Trav. Benjamin Constant x Rua Belém;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Serzedelo Corrêa;

● Av. Conselheiro Furtado x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Dr Moraes;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Benjamin Constant;

● Av. Brás De Aguiar x Trav. Rui Barbosa;

● Av. Gentil Bittencourt x Av. Generalíssimo Deodoro;

● Trav. Dr Moraes X Av. Nazaré;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Osvaldo Cruz;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Aristides Lobo;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Gaspar Viana;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua 28 de setembro;

● Av. Assis de Vasconcelos x Rua Manoel Barata;

● Av. Assis de Vasconcelos x Municipalidade;

● Av. Assis de Vasconcelos x Av. Marechal Hermes;

● Av. Visconde de Souza Franco x Av. Marechal Hermes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gama Abreu;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Silva Santos;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Carlos Gomes;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Ó de Almeida;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Senador Manoel Barata;

● Trav. Primeiro de Março x Rua 28 de Setembro;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Santo Antônio;

● Trav. Primeiro de Março x Rua Gaspar Viana;

● Trav. Frutuoso Guimarães X Rua Gaspar Viana;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Gama de Abreu;

● Trav. Padre Eutíquio x Rua Carlos Gomes;

● Av. Almirante Tamandaré x Av. 16 de Novembro;

● Rua dos Mundurucus X Trav. Quintino Bocaiuva.