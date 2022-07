Santarém: Calendário escolar das escolas de várzea inicia no dia 18 de julho

O calendário letivo das 33 escolas municipais localizadas na região de várzea de Santarém, no oeste paraense, inicia no dia 18 de julho. O ano escolar diferenciado se dá em virtude das cheias do rio Amazonas. Os 200 dias de estudo da comunidade escolar têm previsão de encerramento para 28 de abril de 2023.

Em anos anteriores, as aulas da várzea iniciavam no mês de agosto. Este ano, iniciam mais cedo devido à vazante das águas, possibilitando ainda que o ano letivo se torne mais leve por diminuir a quantidade de sábados letivos, explica a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A assessora de ensino da Semed, Jéssica Ninas, explicou como está planejado o início do bimestre.“A primeira semana de julho será dedicada ao planejamento pedagógico para professores, pedagogos e gestores das escolas e demais funcionários. Tanto aqueles que foram chamados via PSS como os efetivos, irão se reunir para o planejamento do ano letivo. A segunda semana será de acolhimento dos alunos, recepção dos pais e familiares na escola e a partir de 1º de agosto as aulas iniciam com avaliação diagnóstica e atividades corriqueiras do ano letivo”, contou.

“Como o período de aulas é um pouco mais curto existe uma grande quantidade de sábados letivos, então esse ano a gente inicia um pouco antes para que haja essa diminuição nos sábados e que o peso do calendário letivo seja mais tranquilo para professores e alunos dessa região”, completou Jéssica.

A secretária de Educação Maria José Maia da Silva destacou que esta será a primeira vez que os professores da região terão um período de recesso no Natal e no Ano Novo.

“Pela primeira vez na história da região de várzea, que tem essa especificidade de ter um calendário diferenciado devido às condições físicas da região, os professores terão um recesso no período do Natal e Ano Novo. Dessa forma, nós estamos atendendo a uma solicitação antiga dos servidores de várzea. Vamos iniciar um pouco mais cedo e encerrar o primeiro semestre dia 22 de dezembro retornando dia 2 de janeiro de 2023, oportunizando aos servidores a celebração das festas natalinas junto às suas famílias sem a preocupação de estarem na escola”, reforçou a gestora.

O calendário letivo 2022 da região de várzea terá 12 sábados letivos, 12 feriados, seis dias de recesso e um dia facultado (20 de fevereiro/segunda-feira gorda de Carnaval). A previsão de término é para 28 de abril de 2023. Caso haja aumento repentino da subida dos rios a data estará sujeita a ajustes.