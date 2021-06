Santa Izabel do Pará vacina pessoas de 45 a 59 anos nesta semana

O município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, retoma a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (08), com foco nos seguintes públicos: pessoas de 45 a 59 anos sem comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); e pessoas que devem tomar a segunda dose da CoronaVac ou da Oxford/Astrazeneca.



Esse calendário segue até a próxima sexta-feira (11), das 08 às 12h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru. Ou seja, o público tem a opção de receber a vacina com ou sem veículo de transporte. Quem for da zona rural, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento da vacinação.



Documentação necessária: RG; CPF; cartão SUS; e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência em segunda dose das vacinas Astrazeneca e CoronaVac. Pessoas com comorbidades também devem apresentar laudo médico ou declaração emitida pela unidade de saúde.



Ao todo, Santa Izabel do Pará já recebeu 17.460 doses, aplicou 10.784 primeiras doses e 3.734 segundas doses, totalizando 14.518 doses aplicadas. Sendo assim, o desempenho do município é de aplicação de 83,15% das doses recebidas.



Calendário vacinal em Santa Izabel do Pará

Data: de 8 (segunda) a 11 de junho (sexta)

Horário: das 8h às 12h

Local: Praça Matriz

Quem deve ser vacinado: adultos de 45 a 59 anos de idade sem comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); adultos de 18 anos a 59 anos com comorbidades (primeira dose da Astrazeneca); e quem precisa tomar a segunda dose da CoronaVac ou da Astrazeneca