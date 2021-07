Santa Izabel do Pará vacina pessoas de 39 e 38 anos nesta semana

Em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, a vacinação contra a covid-19 avança nesta semana pelo critério de idade. De terça (13) a sexta (16), será aplicada a primeira dose em pessoas de 39 e 38 anos completos (nascidos até 16 de julho de 1983). A vacinação da população em geral retorna após duas semanas de pausa, devido a uma grande demanda por segundas doses e primeiras doses simultaneamente.



Além disso, também até sexta, segue a primeira dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos. E está disponível, até sexta, a segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose entre 10 e 14 de maio. A imunização de todos esses grupos será das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).



“Estamos retomando a vacinação da população em geral graças à chegada de mais doses. Nossa expectativa é garantir a imunização do máximo de pessoas possíveis”, comentou a secretaria municipal de Saúde, Maria Assunção. "Teremos segunda dose da Astrazeenca e, por ventura, alguém que ainda esteja com atraso da segunda dose da Coronavac, ainda teremos disponibiilidade também", detalhou.



Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência de segunda dose. As gestantes devem apresentar, também, a carteira de gestante. As puérperas devem apresentar, também, a certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo da criança.



Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.



Vacinação em Santa Izabel do Pará

- Primeira dose para pessoas com 39 e 38 anos (nascidos até 16 de julho de 1983)

- Primeira dose para grávidas e puérperas acima de 18 anos

- Segunda dose da Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose entre 10 e 14 de maio

Data: de 13 a 16 de julho

Horário: das 14h às 17h

Local: Centro de Saúde (Cesp) e ESF Divineia