Santa Izabel do Pará vacina adultos com 40 anos ou mais a partir desta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Pará fez uma alteração no calendário de vacinação contra a covid-19 desta semana. Ao invés de aplicar a primeira dose em adultos de 45 a 59 anos sem comorbidade, como anunciado na segunda (14), o público-alvo será mais amplo.

De quarta (16) a sexta (18): adultos a partir dos 40 anos sem comorbidade (primeira dose) e pessoas que necessitam da segunda dose de uma das vacinas disponíveis (Astrazeneca ou Coronavac). Na quinta (17) e na sexta (18): gestantes acima de 18 anos com comorbidade e puérperas (pós-parto) acima de 18 anos (primeira dose).



Das 8h às 12h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru. O público tem a opção de receber a vacina com ou sem veículo de transporte. Quem for da zona rural, pode procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o agendamento da vacinação.



Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência em segunda dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac.



As gestantes com comorbidades serão vacinadas com a Coronavac e devem apresentar, também, a carteira de gestante e laudo médico ou declaração da unidade de saúde que comprove a comorbidade. As puérperas devem apresentar a certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo da criança.

Vacinação contra a covid-19 em Santa Izabel do Pará

Público: adultos a partir de 40 anos de idade sem comorbidade; e segunda dose da Astrazeneca e Coronavac

Período: de 16 a 18 de junho

Horário: das 08h às 12h

Local: Praça Matriz de Santa Izabel do Pará



Público: gestantes acima de 18 anos com comorbidade e puérperas acima de 18 anos

Período: 17 e 18 de junho

Horário: das 08h às 12h

Local: Praça Matriz de Santa Izabel do Pará