Santa Izabel do Pará recebe 'Ação Cidadania' a partir desta segunda

Nesta segunda e na terça-feiRA (12 e 13 de julho), o município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, recebe a “Ação Cidadania”, projeto realizado pela Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE/PA) e pela Prefeitura de Santa Izabel, com uma série de serviços gratuitos para a população.

O objetivo é atender a demanda local e agilizar serviços que, geralmente, demandam mais tempo e não são gratuitos. A programação será das 8h às 16h, na Escola Municipal Silvio Nascimento.

Entre os serviços disponíveis estão: emissão de RG, foto 3x4, 2º via de CPF, isenção para certidão de nascimento e de óbito, orientações jurídicas, consulta processual, orientações quanto a pedido de ações judiciais, reconhecimento de paternidade voluntário, retificação simples para certidão de nascimento, cadastro único, sala do trabalhador e vacinação contra a influenza.

A ação é parte do cumprimento das metas da gestão da Defensoria Pública em parceria com as prefeituras e parlamentares, que visa atender em todos os municípios do Pará levando cidadania a todo o Estado. No caso de Santa Izabel do Pará, a DPE/PA e a gestão municipal estarão responsáveis pelos serviços.

A orientação da organização do evento é que as pessoas cheguem ao local em horários alternados, já que serão dois dias de programação em dois turnos. Tudo para evitar aglomerações.