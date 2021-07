Santa Izabel do Pará encerra nesta sexta a vacinação para pessoas com 39 e 38 anos

Nesta sexta-feira (16), em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, será o último dia de vacinação contra a covid-19 para pessoas com 39 e 38 anos completos (nascidos até 16 de julho de 1983). A imunização desse grupo começou na terça-feira (13) e seguiu ao longo da semana.

O município também segue, nesta sexta, com a primeira dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos e com a segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca para quem recebeu a 1ª dose entre 10 e 14 de maio. A imunização de todos esses grupos será apenas das 8h às 12h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. É fundamental ter em mãos a carteira de vacinação, principalmente quem tiver pendência de segunda dose. As gestantes devem apresentar, também, a carteira de gestante. As puérperas devem apresentar, também, a certidão de nascimento ou declaração de nascido vivo da criança.

Quem for da zona rural, tem a opção de agendar a vacinação na unidade de saúde mais próxima. Pessoas de qualquer lugar do município que possuem impossibilidade ou dificuldades de locomoção devem procurar a unidade de saúde na qual é atendido para solicitar a vacinação domiciliar.