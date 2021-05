Santa Izabel do Pará começa a vacinar pessoas por idade nesta terça 

A partir desta terça-feira (01), o município de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, vai começar a vacinar contra a covid-19 pessoas por idade (e sem comorbidade). Será o público com idade entre 55 e 59 anos. Também poderão se vacinar neste dia os profissionais da educação da rede municipal, estadual e privada, como professores, serventes, assistentes, vigias e outros. E pessoas que atingiram o prazo para a aplicação da segunda dose da Astrazeneca.

São três pontos de vacinação: Centro de Saúde de Santa Izabel; Estratégia Saúde da Família Divineia; e Escola Municipal Pergentino Moura. Esses grupos podem se dirigir a esses locais na terça ou na quarta (02), entre 14h e 17h. A vacinação na zona rural do município será feita por meio de agendamento nas unidades de saúde das comunidades.



Outros grupos



A segunda parte da programação de vacinação desta semana será apenas para quem está com a segunda dose da CoronaVac pendente. Na quinta (03), para as pessoas que tomaram a primeira dose entre os dias 01 e 20 de abril.

Na sexta (04), quem tomou a primeira dose entre os dias 21 de abril e 03 de maio. Das 8 às 16h, na Praça Matriz, em forma de drive-thru.



Documentação



A documentação necessária para receber a vacinação é RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. Para quem é profissional da educação, é necessário apresentar uma declaração da instituição de ensino informando o cargo/função. Quem for tomar a segunda dose das vacinas Astrazeneca e CoronaVac deve apresentar a carteira de vacinação.



CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO EM SANTA IZABEL DO PARÁ:

Terça e quarta (01 e 02/06):

Adultos de 55 a 59 anos de idade, profissionais da educação e segunda dose da Astrazeneca

Horário: das 14 às 17h

Local: polos ESF Divineia, Escola Pergentino Moura e Centro de Saúde de Santa Izabel



Quinta (03/06):

Adultos que tomaram a 1ª dose da CoronaVac entre os dias 01 e 20/04

Horário: das 08h às 16h

Local: Praça Matriz



Sexta (04/06):

Adultos que tomaram a 1ª dose da CoronaVac entre os dias 21/04 e 03/05

Horário: das 08 às 16h

Local: Praça Matriz