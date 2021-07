Santa Bárbara planeja retomada da primeira dose na próxima semana

Após dois dias sem nenhum calendário vacinal contra a covid-19, Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, está planejando a retomada da primeira dose para a próxima semana. De acordo com a prefeitura, a expectativa é começar na terça (06), com público-alvo e critérios que ainda serão divulgados.

Nesta sexta (02), o município vai voltar a aplicar a segunda dose para todos que estão no prazo correto. Das 8h30 às 12h, nas unidades básicas de saúde. É necessário levar a carteirinha de vacinação.

Na terça (29), Santa Bárbara do Pará informou que a vacinação estava suspensa por falta de imunizantes. Ainda na terça, o município chegou a aplicar, nas unidades básicas de saúde, a primeira dose em adultos com 35 anos ou mais sem comorbidades, além da segunda dose da Astrazeneca para quem estava no prazo.

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), com atualização nesta quinta, às 14h, Santa Bárbara do Pará já aplicou 8.498 doses, sendo 6.297 da primeira e 2.201 da segunda.