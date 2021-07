Santa Bárbara do Pará vai começar vacinação para pessoas de 34 anos ou mais

Nesta terça (06), o município de Santa Bárbara do Pará, na Região Metropolitana de Belém, vai começar a vacinar contra a covid-19 pessoas com 34 anos ou mais sem comorbidades. Esse calendário de primeira dose será realizado com o imunizante Cominarty (Pfizer).

Das 8h30 às 12h, em todas as unidades básicas de saúde. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência do município. Ainda não foi informado até quando segue essa etapa de vacinação.

De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saíde Pública (Sespa), com atualização desta segunda (05), às 14h, Santa Bárbara do Pará já aplicou 8.748 doses, sendo 6.495 da primeira e 2.253 da segunda.