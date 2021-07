Saída de Belém tem fluxo intenso de veículos na BR-316

Na rodovia BR-316, o movimento de saída de Belém foi intenso na manhã deste sábado (10). Apesar do grande fluxo de veículo, não foram registrados pontos de engarrafamento nos primeiros quilômetros da via.



As zonas mais críticas, onde o trânsito flui com lentidão, são identificadas na altura dos municípios de Ananindeua e Marituba, que compõem o eixo de saída da Região Metropolitana de Belém, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A expectativa é que a partir do meio-dia o fluxo volte a ficar intenso na rodovia, a partir do quilômetro 1.

Nenhum acidente foi registrado durante a manhã nas rodovias federais do Estado, informou ainda a PRF.