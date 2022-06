São João: comidas juninas são fontes de renda e sabor

O mês de junho é marcado por muitas festas e comilança, devido ao período junino. Nesta época, as tradicionais comidas juninas como vatapá, caruru e mingau de milho são fontes de renda para os microempreendedores, que enxergam o “São João” como um excelente período para alavancar as vendas.

Por ser uma data sazonal, o varejo também entra no clima junino com diversas ações de marketing. Isso pode ser visto nos supermercados, onde é possível encontrar barracas que oferecem canjica, bolo podre, milho para pipoca, entre outros produtos. Além disso, os estabelecimentos adequam todo o espaço para essa época, com decorações e degustações de comidas juninas.

Já os microempreendedores, investem em estratégias para se adaptarem ao período. Esse é o caso da chef de cozinha, Márcia Morais, que é proprietária de um buffet em Belém. Ela conta que o empreendimento foi fundado em 2014 e, desde então, vem realizando os sonhos dos clientes, por meio de celebrações como aniversários, formaturas, casamentos e os tradicionais arraiais juninos.

De acordo com a chef de cozinha, em junho, o buffet é contratado para diversas festas juninas e, diante desse cenário, um cardápio especial é elaborado para esse período. “Gostamos de misturar o buffet tradicional com as comidas típicas, mas sempre de acordo com o gosto do cliente. O carro chefe do nosso buffet junino é a torta bombom de paçoca”, comenta Márcia Morais.

A torta bombom de paçoca é um dos destaques do cardápio do buffet da chef Márcia Morais (Arquivo Pessoal)

Oportunidades

A empreendedora ressalta que no mês do “São João” a procura pelos serviços do buffet aumenta e são realizados, em média, oito eventos, principalmente para empresas e famílias. A chef de cozinha comenta que em todos os finais de semana de junho são celebradas pelo menos uma festa junina. “Algumas datas comemorativas geram maior procura pelos nossos serviços, como o Natal, Dia das Mães, São João e Dia dos Pais”, acrescenta.

Atualmente, o empreendimento de Márcia Morais conta com quatro funcionários fixos, que realizam o preparo adequado dos alimentos e a higienização dos equipamentos de trabalho. Nos dias de evento, o número de colaboradores aumenta de acordo com o tamanho da comemoração.

A chef Márica Morais ressalta que as datas comemorativas do mês aumentam a demandam pelos serviços do buffet (Arquivo Pessoal)

Tradição popular

Há 23 anos, Maria Dilva Gomes, mais conhecida como dona Diva, atua no ramo da alimentação. A microempresária tem duas barracas de comidas típicas, intituladas de Tacacá da Diva, que estão localizadas no bairro da Pedreira e na Marambaia. Arroz paraense, tacacá, vatapá, maniçoba e lasanha de camarão são algumas delícias que podem ser encontradas no estabelecimento.

Para dona Diva, o período junino é um dos melhores, pois é quando as vendas aumentam. Nessa época, as iguarias mais procuradas pelos clientes são bolo de macaxeira e mingau. “Com o período junino, temos uma alta procura por comidas típicas para eventos fechados, sendo quilos de mingau, maniçoba e bolos, além do fluxo de venda no próprio estabelecimento. Junho é um ótimo mês para nós”, revela.

Planejamento

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), as festas juninas são uma ótima oportunidade para os empreendedores de vários segmentos atraírem os consumidores. Visto isso, o ideal é ter organização e planejamento para alcançar um grande número de vendas nesse período.

O Sebrae ressalta que o alinhamento de estratégias de vendas é muito importante, são elas: conhecer muito bem quais são os produtos vendidos e o público-alvo. Um maneira se destacar no mercado, principalmente na época de “São João” é criar parcerias com produtores ou fornecedores locais que produzam produtos relacionados com a temática junina.

Investir em decoração com bandeirinhas, chapéu de palha, músicas típicas, fogueiras e balões que fazem parte das tradições juninas também é uma ótima maneira para atrair clientes. Além disso, realizar a divulgação dos produtos e serviços juninos nas redes sociais garante destaque no mercado.