Retomada dos festejos juninos gera novas oportunidades de negócio

As festas juninas são um marco importante do calendário cultural brasileiro. A religiosidade em torno de Santo Antônio, São João e São Pedro atravessa a rotina dos festejos, que são celebrados também em cada um dos inúmeros símbolos da época. As danças folclóricas, as quadrilhas, as roupas, balões, fogueiras, roupas, músicas e outros ícones compõem um rico mosaico de alegria e tradição.

Cada um desses elementos impulsiona também a economia em várias partes do país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta, por exemplo, que somente neste ano as festas juninas devem movimentar mais de R$ 2 bilhões em todas as regiões. São recursos que circulam diretamente nos estados e municípios, gerando mais empregos e renda em setores como os eventos, a hotelaria, a gastronomia e as confecções.

Porém, nos últimos dois anos, as atividades ligadas a esses festejos estiveram seriamente afetadas. Com a retomada dos festejos juninos sem as restrições sanitárias impostas pela pandemia, o mercado ligado aos eventos se reaquece novamente na expectativa por bons resultados. Alguns empreendedores, inclusive, se adaptam a esse contexto com as lições aprendidas durante os últimos anos para inovar e conquistar ainda mais clientes.

Em Belém, Ana Cláudia Ponte e Ana Karolina Ponte, mãe e filha, renovaram a proposta da tradicional venda de comidas típicas na porta de casa, utilizando o ambiente digital como aliado das vendas para o empreendimento Anas Gastronomia. “Já trabalhamos com comida há mais de 15 anos, porém estamos há apenas dois meses no digital quando criamos o nosso Instagram. Como já tem dois anos, que não tem festa junina, nós tivemos a ideia de criar os boxes juninos para as pessoas matarem a saudade das comidas típicas e festejar nas suas casas e nos seus ambientes de trabalho”, conta Ana Karolina.

Ana Karolina Ponte e Ana Cláudia Ponte criaram a Anas Gastronomia com estratégia de vendas focada no ambiente digital (Arquivo Pessoal)

A rede social funciona como meio de relacionamento e canal para agendamento das encomendas. São três opções de box com tamanhos, quantidades, valores e variedades diferentes dos pratos mais requisitados da época, como mingau de milho, vatapá, bolo podre, arroz com galinha, maniçoba, bolo de macaxeira, canjica e outros. A ideia dos cardápios personalizados em boxes também já foi adotada com sucesso pela empresa em outras datas comemorativas, como o Dia das Mães e o Dia dos Namorados.

Para Ana Karolina Ponte, a estratégia de se posicionar no mercado aproveitando a demanda do período combinado com a praticidade do serviço delivery se tornou um grande atrativo para o negócio. “Muita gente não sabe fazer as comidas e tem a vantagem também que tira o trabalho das pessoas. A pessoa só encomenda da gente e já recebe tudo quentinho, pronto para comer. Esse é um diferencial do nosso trabalho que nós levamos a comida muito bem servida até o ambiente de trabalho, ao evento ou aniversário”.

Serviço de oferta de boxes com comidas típicas conquistou público pela praticidade e qualidade do atendimento (Arquivo Pessoal)

Por conta disso, a empreendedora destaca que espera os melhores possíveis nesse novo formato de vendas. “A gente está tendo um retorno muito positivo dos nossos clientes com relação à nossa qualidade de produtos e à nossa entrega porque buscamos sempre a pontualidade no nosso trabalho. Estarmos inovando no digital, são apenas dois meses, mas nossos seguidores estão crescendo cada vez mais e estamos tendo só feedbacks positivos”, pontua Ana Karolina, ressaltando que com criatividade e visão estratégica, é possível inovar mesmo nos segmentos mais tradicionais.