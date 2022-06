Junho: o mês das festas e guloseimas juninas

As festas juninas chegaram no Brasil em meados do século 17 e caíram no gosto dos brasileiros. De acordo com dados divulgados por historiadores, as celebrações têm origem no culto aos deuses pagãos, mas possuem influências do catolicismo e, atualmente, há uma grande associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e São Pedro.

Com a chegada das festas juninas no território brasileiro, os elementos típicos dessas comemorações foram se misturando com a cultura dos povos, principalmente do interior do País, como as tradições sertanejas. Diante desse cenário, as comidas típicas dos festejos juninos também tratam-se dessa junção de culturas e em todas as regiões brasileiras há um ingrediente especial para preparar as iguarias: o milho.

Pipoca, canjica, mingau, pamonha e bolo de milho são algumas das delícias que podem ser feitas com esse alimento. Além disso, o amendoim também é um elemento que faz parte de muitas receitas juninas. O chef de cozinha, Allan Renato da Silva, explica que diversos pratos juninos podem ser elaborados com milho e amendoim, entre eles, cuscuz, pé de moleque e pudim de milho.

Allan Renato ressalta que no período junino os pratos mais procurados são os que levam esses ingredientes. De acordo com o profissional, essas guloseimas são importantes para as pessoas, pois trazem memórias afetivas. “Lembra a infância, quando brincávamos nas ruas e pulávamos fogueira. Ficam na memória os aromas fortes da canela, do pé de moleque e da folha de louro que se coloca na canjica”, comenta o chef, que atua há 23 anos no segmento de alimentação, com serviço de buffet, delivery e consultoria gastronômica.

Para o chef Allan Renato, os pratos típicos da época são carregados de sabor e memória afetiva (Arquivo Pessoal)

Ainda segundo Allan, pratos comuns do dia a dia podem ser adaptados com milho e amendoim para o período junino, como a maçã do amor, mingau de milho e pão de queijo. “A maçã do amor, depois de passada na calda caramelizada, passa na farinha de amendoim e fica espetacular. Já o mingau de milho pode ser polvilhado com a farinha de amendoim torrado antes de servir”, afirma.

Confira, a seguir, uma receita especial do chef Allan Renato para festa junina:

Pão de queijo do Marajó com farinha de milho

Ingredientes

1kg de polvilho azedo; 1l de leite; 500g de queijo do Marajó; 3 ovos; 200ml de óleo; 25g de sal; 200g de farinha de milho.

Modo de preparo

Ferva o leite e misture ao polvilho; Coloque o queijo, ovos, óleo, sal e a farinha de milho e deixe descansar por 30 minutos; Unte uma forma, faça as bolinhas e coloque no forno em 180° por 25 minutos. Tire do forno e sirva.

Decoração e simpatias

Além das deliciosas comidas típicas, uma boa decoração é essencial para toda festa junina. Bandeirolas, balões e fogueiras são alguns itens que ajudam a caracterizar o ambiente. A tradição também inclui algumas brincadeiras para os convidados, são eles: pau-de-sebo, lavagem dos santos e casamento na roça.

Nesta época de festa, também é comum que as pessoas supersticiosas realizem simpatias para se proteger da inveja, conseguir namorado(a) e se livrar de doenças. Uma das simpatias mais populares é a de Santo Antônio, mais conhecido como santo “casamenteiro”, onde a pessoa pega uma fita vermelha e amarra na imagem do santo. Depois disso, pedidos e orações são feitas com o santo de cabeça para baixo. Geralmente, ele só é desvirado depois que o casamento é realizado.