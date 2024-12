Ricardo Herz e Vanille Goovaertz apresentam show em Belém e ministram workshop gratuito

Nesta sexta-feira (20), o duo formado por Ricardo Herz e a francesa Vanille Goovaerts realiza em Belém o show da turnê “Redescobrindo o violino popular e a rabeca”. A apresentação será às 19h, no auditório Altino Pimenta (EMUFPA). No sábado (21), a dupla realiza uma oficina gratuita, das 9h às 12h, na EMUFPA.

O patrocínio é do Instituto Cultural Vale e Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Considerado o reinventor do violino brasileiro, Ricardo Herz conheceu a violinista e rabequeira francesa Vanille Goovaerts em 2019, na Ilha do Cardoso (SP), onde eles tocaram juntos em um encontro de fandango caiçara, manifestação cultural típica da região. “Nossa pesquisa da rabeca e do violino popular fez nossos caminhos se cruzarem”, revela o violinista.

A partir daquele momento os músicos passaram a se apresentar em duo com a proposta de revisitar o violino, com foco nas possibilidades rítmicas e harmônicas do instrumento e na variedade de ritmos brasileiros.

“Queremos surpreender o público tocando o violino de um jeito diferente, dançante e cheio de alegria, num verdadeiro diálogo, revezando nas melodias e no acompanhamento, com um sendo a continuação do outro, se completando e contrastando”, afirma Herz. “É um show vibrante, cheio de ritmo, improvisação e lirismo”, acrescenta o músico.

O espetáculo que chega a Belém foi apresentado em Belo Horizonte (MG), no Rio de Janeiro e Vitória (ES), sempre com o patrocinio do Instituto Cultural Vale num projeto com apoio da lei de incentivo à cultura, PRONAC. O repertório traz composições de Ricardo Herz (violino e rabeca), Vanille Goovaerts (violino, rabeca e voz) e uma releitura do clássico choro “Odeon”, de Ernesto Nazareth.

São 10 canções que mostram a sintonia entre a dupla.

“O repertório é composto em sua maioria pelas minhas músicas, que se baseiam numa grande variedade de ritmos populares brasileiros, a exemplo do xote, samba, frevo, toada, baião, chamamé e ijexá, entre outros”, observa Herz. Ele lembra que o duo apresenta o violino popular brasileiro em toda a sua pluralidade, trazendo, além do violino, as rabecas e suas vozes.

A francesa Vanille Goovaerts é formada em Jazz pelo Conservatório de Chambéry, França, apaixonou-se pela rabeca e o forró desde 2018. A profissional fez duas viagens de pesquisa no Nordeste do Brasil e na região de São Paulo, encontrando os mestres Luiz Paixão, Cláudio Rabeca e Aglaia Costa, conhecendo luthiers (artesão de instrumentos) e participando das manifestações culturais.

Radicada desde 2019 em São Paulo, tem um duo de violino e rabeca com Ricardo Herz e o quarteto com percussão Ronco do Violino, Forró de Rabeca. Participa de vários projetos tocando rabeca, no grupo Xaxado Novo, Coletivo Forró das Minas, Chegaê, e também no violino, no Ensemble Choro Erudito e na formação feminina Octeta, entre outros.

Já Ricardo Herz é considerado o reinventor do violino brasileiro. Graduado em violino erudito pela USP, iniciou sua formação musical aos seis anos, tendo passado pela escola Fukuda, em São Paulo, e aperfeiçoado seu conhecimento em escolas renomadas como a Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e o Centre des Musiques Didier Lockwood, na França. Atuou como solista e compositor em orquestras como Camerata Fukuda, Sphinx Virtuosi (EUA) e Camerata Romeu (Cuba). Em 2021, recebeu o Prêmio Profissionais da Música, nas categorias Artista Instrumental e Autor Instrumental.

Herz tem onze álbuns lançados, e desde 2019 apresenta-se em duo com a violinista e rabequeira Vanille Goovaerts. Requisitado por orquestras e grupos de câmara de todo o país, Herz apresentou-se com a Camerata Jovem Vale Música em quatro oportunidades: em Vitória, no Teatro Universitário e no Marien Calixte Jazz Music Festival; e em São Paulo, no Festival de Inverno de Campos do Jordão e na Sala São Paulo.Em paralelo a tour, Ricardo Herz e Vanille Goovaerts realizam oficinas gratuitas de formação musical. O duo já tocou e ministrou oficinas de violino popular e rabeca em cidades da França, Alemanha, na região da Galícia, na Espanha e no Festival de Jacobina , Bahia, entre outros.

Em Belém, Ricardo Herz e Vanille Goovaerts abordam os limites entre a música erudita e popular, buscando introduzir ou aprofundar os alunos de violino, viola, violoncelo erudito e de rabeca no mundo da música brasileira.

Eles exploram o conceito de suingue voltado para as cordas, apresentando uma série de exercícios de arco, noções de improvisação e acordes. Além disso, discutem a interpretação do choro, do forró, frevo, outros ritmos populares, explorando também o conceito de claves rítmicas e a improvisação com base nelas.

As inscrições, limitadas a 80 vagas, podem ser feitas gratuitamente online.