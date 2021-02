Padre surpreende noivos surdos e celebra cerimônia matrimonial em Libras

Um padre deu uma aula de sensibilidade ao realizar um casamento em português e em Libras (língua brasileira de sinais), para que os noivos, que são surdos, entendessem a cerimônia realizada. O vigário Aluízio Ricardo Aleixo demonstrou que o amor “fala” e consegue ser entendido em todas as línguas.

Os pombinhos Adalberto e Adrielly estavam há oito anos juntos, mas quiseram sacramentar a união no último dia 10 de janeiro, em Lajedo, em Pernambuco. Eles ficaram surpresos com a atitude do vigário e encararam o ato como um acolhimento.

“Eu não esperava que o padre usasse a Libras. Foi muito emocionante”, disse o noivo. Ele revelou que na igreja tinham duas intérpretes de Libras que haviam sido chamadas para fazer a tradução da cerimônia.

Para Adrielly, a atitude do padre promove maior reflexão para a sociedade, mostrando a importância de se aprender Libras, independente da função profissional que se exerça.

“O gesto do religioso foi acolhedor e de muito respeito para comigo, meu esposo e os convidados surdos, sabendo que utilizamos uma língua diferente da maioria”, afirmou a recém casada.

Com 14 anos de sacerdócio e evangelizado por um surdo, pároco diz que o fato do casamento ser celebrado em Libras é o cumrpimento de ‘uma missão, uma missão que recebi de Deus de também evangelizar os surdos, de comunicar a palavra, através da linguagem gestual’.