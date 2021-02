Jovem vende ração em sinal para alimentar cães de rua

Lucas Schmidt é um jovem empreendedor de 22 anos que trabalha desde os seus 13 anos de idade. Ele vendia paçoca nos semáforos de Sumaré, no interior de São Paulo, para juntar dinheiro, realizar o sonho de ser empresário e conquistar a chamada “independência financeira”.

Recentemente o jovem apareceu com uma outra ideia inovadora e uniu o útil ao agradável: com a placa “Você já alimentou um cãozinho de rua hoje?”, ele está vendendo nos sinais de trânsito de Sumaré, no interior de São Paulo, saquinhos com 50 gramas de ração para cachorro.

“Essa ideia é para sensibilizar as pessoas pra essa causa […] porque os cachorros que vivem na rua passam fome. [Imagina] Se cada um levar uma ração no carro, na mochila, ou na bolsa, e entregar [para os bichinhos]”, disse o jovem empreendedor em entrevista ao portal Só Notícia Boa.

Cada saquinho de ração custa um real e além de combater a fome dos animais, Lucas pretende criar um movimento nacional de venda de pequenas porções de ração nos semáforos.

“Eu tô aqui no semáforo agora vendendo e tem muita gente que ajuda, que compra e leva. Eu nunca vendi um produto tão rápido quanto a ração. Eu tô empolgado aqui. Eu fiquei um pouco inseguro, não sabia como ia ser a reação das pessoas, mas graças a Deus deu muito certo”, comemorou.