Jogador raspa a cabeça em apoio ao filho com alopecia

A atitude do jogador Allan Marques, em raspar a cabeça em solidariedade ao filho Miguel, que sofre de alopecia, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca o folículo capilar, emocionou os internautas.

Thais Valentim, a esposa do atleta, foi quem trouxe o gesto de amor à web, ao publicar em suas redes sociais, na última segunda-feira (1), uma foto dos dois carequinhas acompanhada de um texto carinhoso. O post já acumula quase 10 mil curtidas.

“Pensei muito se deveria trazer esse assunto aqui, porque a verdade é que não me sinto tão confortável para isso. Não sei ao certo que palavras usar, o que falar; Mas depois de pensar e orar e receber algumas perguntas, vim dividir com vocês uma estrada que a gente percorre já algum tempo”, inicia, em uma publicação feita no Instagram.

A mãe do pequeno Miguel conta que o filho foi diagnosticado com alopecia, uma doença autoimune em que o próprio corpo ataca o folículo capilar, quando tinha apenas quatros anos. Ela explica que não se trata de uma doença grave, que a criança é super saudável e raramente precisa tomar algum remédio.

“Ele é uma criança feliz, está sempre rindo! De bem com a vida! O solzinho da nossa casa. Leva tudo numa boa e às vezes tira sarro de si mesmo. Mas às vezes acaba se entristecendo com os questionamentos e olhares. E não quero mais vê-lo assim”, desabafa.

“Sei que toda mãe é suspeita, mas ele é tão especial. Criança amada, amável, escolhida e separada por Deus. Obra prima do criador! Feito e perfeito do jeitinho que o Pai sonhou pra nós. Te amamos pequeno!!! E amamos também essa sua carequinha. Ps: Obrigada, Allan Marques, por ser o pai mais incrível do mundo”, finaliza.